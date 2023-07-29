https://sputniknews.com.tr/20230729/rusya-basbakan-yardimcisi-novaktan-donetsk-halk-cumhuriyetine-is-ziyareti-1074158032.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’tan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne iş ziyareti
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’tan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne iş ziyareti
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Donetks Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) gelerek bölgenin kış sezona hazır hale getirme amacıyla elektrik ve doğalgaz arzıyla ilgili... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T20:23+0300
2023-07-29T20:23+0300
2023-07-29T20:23+0300
dünya
rusya
novak
aleksandr novak
dhc içişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
denis puşilin
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, toplantı öncesinde DHC Başkanı Denis Puşilin ile görüştü ve Donetsk’in 40 kilometre doğusundaki Zuevskya Termal Elektrik Santralini ziyaret etti.Toplantıda, bölgedeki elektrik santralinin işletilmesi, yedek yakıt deposunun oluşturulması ve diğer konular ele alındı.Novak, evlerin doğalgazla temininin iki-üç yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
rusya
novak
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rusya, novak, aleksandr novak, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, denis puşilin
rusya, novak, aleksandr novak, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, denis puşilin
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’tan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne iş ziyareti
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Donetks Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) gelerek bölgenin kış sezona hazır hale getirme amacıyla elektrik ve doğalgaz arzıyla ilgili bir toplantı düzenledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, toplantı öncesinde DHC Başkanı Denis Puşilin ile görüştü ve Donetsk’in 40 kilometre doğusundaki Zuevskya Termal Elektrik Santralini ziyaret etti.
Toplantıda, bölgedeki elektrik santralinin işletilmesi, yedek yakıt deposunun oluşturulması ve diğer konular ele alındı.
Novak, evlerin doğalgazla temininin iki-üç yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.