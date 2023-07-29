https://sputniknews.com.tr/20230729/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-169a-cikti-1074133245.html

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 169'a çıktı

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 169'a çıktı

Pakistan’da 25 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 169’a ulaştı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T01:40+0300

2023-07-29T01:40+0300

2023-07-29T01:40+0300

dünya

pakistan

şiddetli yağış

can kaybı

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.Ülkede 25 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Pencap’ta 67, Hayber Pahtunhva’da 47, Sind’de 21, İslamabad’da 11, Belucistan’da 10, Azad Cammu Keşmir’de 8 ve Gilgit-Baltistan’da 5 kişi öldü.Pakistan genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 169’a, yaralananların sayısı 256’ya çıktı.Yağışlar sebebiyle şu ana kadar 1162 ev tamamen, 242 ev ise kısmen yıkıldı, 374 çiftlik hayvanı telef oldu.Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

pakistan

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Sputnik Türkiye

pakistan, şiddetli yağış, can kaybı