Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler, bu yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ve eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez milli sporcu belgesi alanlar Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler, bu yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ve eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez milli sporcu belgesi alanlar

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler." Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler."

Bu kapsamda ataması yapılanlar, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine tabi olacak. Bu kapsamda ataması yapılanlar, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine tabi olacak.