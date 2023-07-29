https://sputniknews.com.tr/20230729/mehmet-ozhaseki-deprem-8-9-siddetinde-bile-olsa-evimizden-cikmayacagiz-1074159511.html

Mehmet Özhaseki: Deprem 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız

Mehmet Özhaseki: Deprem 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımına başlanan konutlar tamamlanıncaya kadar deprem bölgelerinden... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T21:36+0300

2023-07-29T21:36+0300

2023-07-29T21:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

bina

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

malatya

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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi.Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, "Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz" diye konuştu.Bakan Özhaseki, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı" ifadelerini kullandı.Depremlerde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:'Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız'Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi:Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

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kahramanmaraş, bina, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, malatya