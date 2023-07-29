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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/mehmet-ozhaseki-deprem-8-9-siddetinde-bile-olsa-evimizden-cikmayacagiz-1074159511.html
Mehmet Özhaseki: Deprem 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız
Mehmet Özhaseki: Deprem 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımına başlanan konutlar tamamlanıncaya kadar deprem bölgelerinden... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T21:36+0300
2023-07-29T21:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
bina
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
malatya
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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi.Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, "Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz" diye konuştu.Bakan Özhaseki, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı" ifadelerini kullandı.Depremlerde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:'Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız'Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi:Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
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kahramanmaraş, bina, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, malatya
kahramanmaraş, bina, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, malatya

Mehmet Özhaseki: Deprem 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız

21:36 29.07.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımına başlanan konutlar tamamlanıncaya kadar deprem bölgelerinden ayrılmayacaklarını söyleyerek, "Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem evimizden çıkmayacağız" dedi..
Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi.
Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, "Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Bakan Özhaseki, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı" ifadelerini kullandı.
Depremlerde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:
"Allah onlara rahmet etsin, inşallah şehit olmuşlardır. Bizleri de şefaat ederler diye ümit ediyoruz. Ama bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesidir. El birliğiyle de bunun altından kalkacağız. Emin olun bütün evler yapılıncaya kadar, bütün dükkanları yapıp esnaf kardeşlerimizi yerlerine yerleştirinceye kadar içimiz rahat etmeyecek. Gece gündüz demeyeceğiz, uyumayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz, sizlerin duasını almaya gayret edeceğiz."

'Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız'

Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi:
Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem evimizden çıkmayacağız. Yok efendim alelacele yap, gel şuraya. Ne olacak? Sen buna da göz yum. Yok arkadaşlar. Göz yummadan, tavizsiz şekilde gideceğiz. Bunu yapacağız. Şimdi vatandaşlarımızı rahatlatmak için söylüyorum. Beş katlı bir apartmanda oturan on tane vatandaşımız. Anlaştılar. Beşinin altısının, yedisinin anlaşması yeterli. Ola ki bazıları takılır, mahkemeyi çok sever diye söyleyeyim. Yüzde yüz anlaşma sağlayamayabiliriz. Olsun önemli değil. Altı kişinin yedi kişinin anlaşması yeterli. Ortak hesap açacağız. Orada işe başlandığında biz para vermeye devam edeceğiz. Sonuna kadar. Velev ki iş yaptırdığınız insan yarıda bıraktı, kaçtı. Arkadaşlar TOKİ olarak devreye gireceğiz, biz endişeniz olmasın. Bir an önce anlaşın ve işe başlayın.
Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Demek ki insanlar diyor ki siz başlatın bu işi, biz de geliyor, size güveniyoruz. Yeter ki başladığımızda siz de bizim paramızı verin diyorlar. Kolay mı? Kolay da değil arkadaşlar. Emin olun bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan bizler, Maliye Bakanlığındaki arkadaşlar, çırpınıp duruyoruz. Ama istiyoruz ki şu anda 55 bin kişi çadırlarda, 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde, 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla aileye de kira yardımı yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası, bir an önce gelelim bunları yapalım, kardeşlerimizi evine gönderelim, onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağız, buralardan çıkmayacağız."
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