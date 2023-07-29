https://sputniknews.com.tr/20230729/marmariste-cikan-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleyle-sonduruldu-1074137315.html

Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T10:47+0300

2023-07-29T10:47+0300

2023-07-29T10:47+0300

yaşam

muğla

marmaris

yangın

orman yangını

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Merkez Sarıana bölgesi televizyon vericileri ile atık su arıtma tesisi arasında kalan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle yangın çıktı.İhbarın ardından bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı müdahale etti.Söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 5 helikopterle havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 152 personelle de karadan müdahalede bulunuldu.Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

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muğla, marmaris, yangın, orman yangını