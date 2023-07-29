https://sputniknews.com.tr/20230729/marmariste-5-feto-suphelisi-tekneyle-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1074136806.html
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T10:38+0300
2023-07-29T10:38+0300
2023-07-29T10:38+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yakalama
marmaris
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FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
türkiye
marmaris
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yakalama, marmaris
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yakalama, marmaris
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.