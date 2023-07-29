https://sputniknews.com.tr/20230729/marmariste-5-feto-suphelisi-tekneyle-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1074136806.html

Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T10:38+0300

2023-07-29T10:38+0300

2023-07-29T10:38+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

yakalama

marmaris

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FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

marmaris

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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yakalama, marmaris