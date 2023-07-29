https://sputniknews.com.tr/20230729/macron-sri-lankayi-ziyaret-eden-ilk-fransiz-lider-oldu-1074161043.html

Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, bir Fransız liderin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T22:33+0300

2023-07-29T22:33+0300

2023-07-29T22:33+0300

dünya

sri lanka

fransa

emmanuel macron

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Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Macron, Fransa-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle ülkeyi ziyaret etti.Ziyareti kapsamında sadece başkent Kolombo'daki havalimanında kalan Macron, burada Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.Macron, ekonomik olarak zor günlerden geçen Sri Lanka'ya borç yapılandırması konusunda destek sözü verdi.Wickremesinghe de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.Sadece 2 saat sürse de Macron'un ziyareti, bir Fransız liderin Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

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sri lanka, fransa, emmanuel macron