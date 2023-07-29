https://sputniknews.com.tr/20230729/macron-sri-lankayi-ziyaret-eden-ilk-fransiz-lider-oldu-1074161043.html
Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu
Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, bir Fransız liderin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T22:33+0300
2023-07-29T22:33+0300
2023-07-29T22:33+0300
dünya
sri lanka
fransa
emmanuel macron
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Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Macron, Fransa-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle ülkeyi ziyaret etti.Ziyareti kapsamında sadece başkent Kolombo'daki havalimanında kalan Macron, burada Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.Macron, ekonomik olarak zor günlerden geçen Sri Lanka'ya borç yapılandırması konusunda destek sözü verdi.Wickremesinghe de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.Sadece 2 saat sürse de Macron'un ziyareti, bir Fransız liderin Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.
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sri lanka, fransa, emmanuel macron
sri lanka, fransa, emmanuel macron
Macron, Sri Lanka'yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, bir Fransız liderin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Macron, Fransa-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle ülkeyi ziyaret etti.
Ziyareti kapsamında sadece başkent Kolombo'daki havalimanında kalan Macron, burada Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.
Macron, ekonomik olarak zor günlerden geçen Sri Lanka'ya borç yapılandırması konusunda destek sözü verdi.
Wickremesinghe de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.
Sadece 2 saat sürse de Macron'un ziyareti, bir Fransız liderin Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.