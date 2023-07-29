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Juventus, UEFA'nın verdiği Avrupa Konferans Ligi'nden men cezasına itiraz etmeyecek
Juventus, UEFA'nın verdiği Avrupa Konferans Ligi'nden men cezasına itiraz etmeyecek
UEFA’dan geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Konferans Ligi'nden men cezası alan İtalyan takımı Juventus, bu karara itiraz... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T05:24+0300
2023-07-29T05:24+0300
spor
juventus
uefa
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Siyah-beyazlı kulüpten yazılı açıklamada, UEFA'nın 1 Aralık 2022’de Juventus'a yönelik başlattığı soruşturmanın sonucunda verdiği men cezası kararı değerlendirildi.Açıklamada, Juventus’un bu kararı üzüntüyle karşıladığı ve UEFA’nın ilgili kurulunca yapılan değerlendirmeye katılmadığı belirtilerek, men cezasına ilişkin kararın temyize götürülmeyeceği ifade edildi.Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, "Karardan dolayı üzgünüz. Savunduğumuz tezlere ilişkin verilen kararı paylaşmıyoruz ve eylemlerimizin doğruluğuna, argümanlarımızın geçerliliğine kesin olarak inanıyoruz. Ancak bu karara itiraz etmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.Başkan Ferrero, 2023-2024 sezonunu sahada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda takım, taraftar ve sponsorlarıyla beraber huzur içinde geçirmek istediklerini belirterek, "Temyiz ve diğer muhtemel yargı süreçlerine başvurmak, 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımımızla alakalı belirsizliği de artıracaktır. Bu acı karara rağmen, yeni sezonda spor mahkemelerinde değil, sahalarda mücadele edebiliriz. Şimdi lige ve İtalya Kupası'na odaklanma zamanı. Bu iki kupadaki müsabakalarda taraftarımızı memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumunu yaptı.UEFA'dan dün akşam yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus hakkında açılan soruşturma sonucunda, siyah-beyazlı İtalyan takımının gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığı bildirilmişti. Para cezasının 10 milyon euro'luk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacağı kaydedilmişti.UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina'nın mücadele edeceği belirtilmişti.Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması süreciTorino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği 'Prisma' isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle FIGC de sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden açmıştı.FIGC, ayrıca 26 Ocak 2023’te Juventus'un 2019-2021 sezonundaki futbolcu maaş ödemeleri için de ayrıca inceleme başlatmıştı.Juventus'a 15 puan silme cezası yerine 10 puan silme cezasıFIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti. FIGC de 22 Mayıs'ta dosyayı yeniden görüşerek siyah-beyazlı kulübe 10 puan silme cezası vermişti. Pavel Nedved ve diğer alt kademelerdeki 6 yönetici aklanmıştı.FIGC'ten aldığı cezayla Serie A'da 2022-2023 sezonunu 10 puan eksik tamamlayan Juventus, UEFA'nın 28 Temmuz'daki Avrupa Konferans Ligi'nden men kararıyla bu süreci de tamamlamış oldu.
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juventus, uefa, uefa avrupa konferans ligi
juventus, uefa, uefa avrupa konferans ligi

Juventus, UEFA'nın verdiği Avrupa Konferans Ligi'nden men cezasına itiraz etmeyecek

05:24 29.07.2023
© AFP 2023Juventus
Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023
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UEFA’dan geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Konferans Ligi'nden men cezası alan İtalyan takımı Juventus, bu karara itiraz etmeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yazılı açıklamada, UEFA'nın 1 Aralık 2022’de Juventus'a yönelik başlattığı soruşturmanın sonucunda verdiği men cezası kararı değerlendirildi.
Açıklamada, Juventus’un bu kararı üzüntüyle karşıladığı ve UEFA’nın ilgili kurulunca yapılan değerlendirmeye katılmadığı belirtilerek, men cezasına ilişkin kararın temyize götürülmeyeceği ifade edildi.
Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, "Karardan dolayı üzgünüz. Savunduğumuz tezlere ilişkin verilen kararı paylaşmıyoruz ve eylemlerimizin doğruluğuna, argümanlarımızın geçerliliğine kesin olarak inanıyoruz. Ancak bu karara itiraz etmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Başkan Ferrero, 2023-2024 sezonunu sahada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda takım, taraftar ve sponsorlarıyla beraber huzur içinde geçirmek istediklerini belirterek, "Temyiz ve diğer muhtemel yargı süreçlerine başvurmak, 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımımızla alakalı belirsizliği de artıracaktır. Bu acı karara rağmen, yeni sezonda spor mahkemelerinde değil, sahalarda mücadele edebiliriz. Şimdi lige ve İtalya Kupası'na odaklanma zamanı. Bu iki kupadaki müsabakalarda taraftarımızı memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumunu yaptı.
UEFA'dan dün akşam yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus hakkında açılan soruşturma sonucunda, siyah-beyazlı İtalyan takımının gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığı bildirilmişti. Para cezasının 10 milyon euro'luk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacağı kaydedilmişti.
UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina'nın mücadele edeceği belirtilmişti.

Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması süreci

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği 'Prisma' isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.
Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.
Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.
UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.
Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle FIGC de sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden açmıştı.
FIGC, ayrıca 26 Ocak 2023’te Juventus'un 2019-2021 sezonundaki futbolcu maaş ödemeleri için de ayrıca inceleme başlatmıştı.

Juventus'a 15 puan silme cezası yerine 10 puan silme cezası

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti. FIGC de 22 Mayıs'ta dosyayı yeniden görüşerek siyah-beyazlı kulübe 10 puan silme cezası vermişti. Pavel Nedved ve diğer alt kademelerdeki 6 yönetici aklanmıştı.
FIGC'ten aldığı cezayla Serie A'da 2022-2023 sezonunu 10 puan eksik tamamlayan Juventus, UEFA'nın 28 Temmuz'daki Avrupa Konferans Ligi'nden men kararıyla bu süreci de tamamlamış oldu.
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