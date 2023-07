https://sputniknews.com.tr/20230729/iyi-parti-eskisehir-milletvekili-hatipoglundan-ittifak-aciklamasi-chpden-sadece-kostek-gorduk-1074132065.html

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması: 'CHP'den sadece köstek gördük'

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması: 'CHP'den sadece köstek gördük'

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerine yer verdi.'Yerel seçimlerde partimizin CHP ile hareket etmesine karşıyım'Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Eskişehir'de yerel yönetimin uzun yıllardır CHP'de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Yılmaz Büyükerşen hocamız Eskişehir’de çok büyük işler başardı. Ancak yaşı geldi 88’e. Yeni bir dönemde Eskişehir’e ne verebilir, alternatif yok mu? Bunlar can alıcı sorular" ifadesini kullandı.'CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz'İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.'CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir'Eskişehir’den örnek vermek isterim. CHP ve AKP’nin aşağı yukarı 200’er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye’nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."

