https://sputniknews.com.tr/20230729/issizlik-sigortasi-fonu-prim-geliri-orani-yuzde-50ye-cikarildi-1074135029.html
'İşsizlik Sigortası Fonu' prim geliri oranı yüzde 50'ye çıkarıldı
'İşsizlik Sigortası Fonu' prim geliri oranı yüzde 50'ye çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, yüzde 30 olan 'İşsizlik Sigortası Fonu', prim geliri oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T09:11+0300
2023-07-29T09:11+0300
2023-07-29T09:11+0300
ekonomi
işsizlik
işsizlik sigortası fonu
açıklama
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. 29 Temmuz itibarı ile yürürlüğe giren karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.
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işsizlik, işsizlik sigortası fonu, açıklama, resmi gazete
işsizlik, işsizlik sigortası fonu, açıklama, resmi gazete
'İşsizlik Sigortası Fonu' prim geliri oranı yüzde 50'ye çıkarıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, yüzde 30 olan 'İşsizlik Sigortası Fonu', prim geliri oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
29 Temmuz itibarı ile yürürlüğe giren karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.