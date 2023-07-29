https://sputniknews.com.tr/20230729/israilde-anket-halk-ic-savas-korkusu-yasiyor-1074135216.html
İsrail'de anket: Halk iç savaş korkusu yaşıyor
İsrail'de anket: Halk iç savaş korkusu yaşıyor
İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bugün protesto düzenlenmesi bekleniyor. İsrailli gazetenin yaptığı bir ankette ise halkın çoğunun iç savaş... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T09:26+0300
2023-07-29T09:26+0300
2023-07-29T09:26+0300
dünya
israil
yargı reformu
iç savaş
eylem
protesto
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İsrail'de yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlayan tasarının yasalaşmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi.İktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı reformuna karşı yaklaşık 7 aydır gösteriler düzenleniyor.Tel Aviv'de bugün, yoğun katılımlı bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.Yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttıSiyasi ve toplumsal tepkilere neden olan yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttı.TRT Haber'in aktardığına göre, İsrailli 'Maariv' gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.Yüzde 38'i ise iç savaş ihtimalinden çekinmiyor.Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 49, bu süreçte 'ordunun yetersiz kalacağından çekindiğini' de ifade etti.Yasa tasarısının onaylanmasının ardından 10 bin kadar İsrail yedek askeri, tepki olarak gönüllü askerlik hizmetinden ayrılmıştı.
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israil, yargı reformu, iç savaş, eylem, protesto
israil, yargı reformu, iç savaş, eylem, protesto
İsrail'de anket: Halk iç savaş korkusu yaşıyor
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İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bugün protesto düzenlenmesi bekleniyor. İsrailli gazetenin yaptığı bir ankette ise halkın çoğunun iç savaş korkusu yaşadığı ortaya çıktı.
İsrail'de yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlayan tasarının yasalaşmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi.
İktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı reformuna karşı yaklaşık 7 aydır gösteriler düzenleniyor.
Tel Aviv'de bugün, yoğun katılımlı bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
Yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttı
Siyasi ve toplumsal tepkilere neden olan yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttı.
TRT Haber'in
aktardığına göre, İsrailli 'Maariv' gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.
Yüzde 38'i ise iç savaş ihtimalinden çekinmiyor.
Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 49, bu süreçte 'ordunun yetersiz kalacağından çekindiğini' de ifade etti.
Yasa tasarısının onaylanmasının ardından 10 bin kadar İsrail yedek askeri, tepki olarak gönüllü askerlik hizmetinden ayrılmıştı.