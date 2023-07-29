Icardi'ye taraftarlardan coşkulu karşılama

"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Taraftarını çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz"