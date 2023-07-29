https://sputniknews.com.tr/20230729/icardiye-taraftarlardan-coskulu-karsilama-1074132555.html
Icardi'ye taraftarlardan coşkulu karşılama
Icardi'ye taraftarlardan coşkulu karşılama
Galatasaray transfer görüşmelerini tamamlamak için Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T00:54+0300
2023-07-29T00:54+0300
2023-07-29T00:54+0300
spor
mauro icardi
galatasaray sk
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na ailesiyle birlikte gelen Mauro Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.Taraftarlar Arjantinli yıldız için besteler söylerken, golcü oyuncu "üçlü" çektirerek adeta taraftarları ateşledi.Sarı-kırmızılı takımı çok özlediğini de söyleyen Icardi gelecek sezon için de değerlendirmelerde bulunurken şu sözleri söyledi:
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mauro icardi, galatasaray sk
mauro icardi, galatasaray sk
Icardi'ye taraftarlardan coşkulu karşılama
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Galatasaray transfer görüşmelerini tamamlamak için Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na ailesiyle birlikte gelen Mauro Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar Arjantinli yıldız için besteler söylerken, golcü oyuncu "üçlü" çektirerek adeta taraftarları ateşledi.
Sarı-kırmızılı takımı çok özlediğini de söyleyen Icardi gelecek sezon için de değerlendirmelerde bulunurken şu sözleri söyledi:
"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Taraftarını çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz"