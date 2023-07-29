https://sputniknews.com.tr/20230729/hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-170-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degistirildi-1074133872.html

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T02:43+0300

2023-07-29T02:43+0300

2023-07-29T02:43+0300

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

resmi gazete

atama

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, atama