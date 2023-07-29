https://sputniknews.com.tr/20230729/hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-170-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degistirildi-1074133872.html
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T02:43+0300
2023-07-29T02:43+0300
2023-07-29T02:43+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
atama
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, atama
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, atama
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.