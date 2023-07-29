https://sputniknews.com.tr/20230729/guney-afrika-lideri-karsiliksiz-tahil-tedariki-teklifi-icin-rusyaya-minnettariz-1074147665.html

Güney Afrika lideri: Karşılıksız tahıl tedariki teklifi için Rusya'ya minnettarız

Güney Afrika lideri: Karşılıksız tahıl tedariki teklifi için Rusya'ya minnettarız

Rusya-Afrika Forumu zirvesi için St. Petersburg’a giden Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Ramaphosa, Kremlin’in Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme teklifi... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T16:50+0300

2023-07-29T16:50+0300

2023-07-29T16:50+0300

güney afrika

dünya

karadeniz

afrika

tahıl

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St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu zirvesinde yer alan Afrika liderlerinden biri olan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, altı Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25-50 bin ton tahıl gönderme teklifi için minnettar olduklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Eritre ülkelerinden her birine gelecek aylarda 25-50 bin ton tahılı karşılıksız olarak göndermeye hazır olduklarını söylemişti.Rusya’nın çekilmesiyle tahıl anlaşması 18 Temmuz’da son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.

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güney afrika, karadeniz, afrika, tahıl