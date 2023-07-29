https://sputniknews.com.tr/20230729/guney-afrika-lideri-karsiliksiz-tahil-tedariki-teklifi-icin-rusyaya-minnettariz-1074147665.html
Güney Afrika lideri: Karşılıksız tahıl tedariki teklifi için Rusya'ya minnettarız
Güney Afrika lideri: Karşılıksız tahıl tedariki teklifi için Rusya'ya minnettarız
Rusya-Afrika Forumu zirvesi için St. Petersburg’a giden Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Ramaphosa, Kremlin’in Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme teklifi... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T16:50+0300
2023-07-29T16:50+0300
2023-07-29T16:50+0300
güney afrika
dünya
karadeniz
afrika
tahıl
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St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu zirvesinde yer alan Afrika liderlerinden biri olan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, altı Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25-50 bin ton tahıl gönderme teklifi için minnettar olduklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Eritre ülkelerinden her birine gelecek aylarda 25-50 bin ton tahılı karşılıksız olarak göndermeye hazır olduklarını söylemişti.Rusya’nın çekilmesiyle tahıl anlaşması 18 Temmuz’da son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.
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güney afrika, karadeniz, afrika, tahıl
güney afrika, karadeniz, afrika, tahıl
Güney Afrika lideri: Karşılıksız tahıl tedariki teklifi için Rusya'ya minnettarız
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Rusya-Afrika Forumu zirvesi için St. Petersburg’a giden Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Ramaphosa, Kremlin’in Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme teklifi karşısında minnettar olduklarını, ancak Rusya’ya hediye istemek için gelmediklerini söyledi. Ramaphosa, esas istediklerinin Karadeniz’in tahıl ticaretine yeniden açılması olduğunu belirtti.
St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu zirvesinde yer alan Afrika liderlerinden biri olan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, altı Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25-50 bin ton tahıl gönderme teklifi için minnettar olduklarını kaydetti.
“Belli güçlükler çeken bazı Afrika ülkelerine cömertliğinizden tahıl hibe etmeye karar vermenizi tabii ki anlıyoruz. Bu kararınıza çok saygı duyuyoruz. Ancak buraya gelişimizdeki amacımız bu değildi” diyen Ramaphosa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler karadeniz tahıl girişiminin gerçekleştirilmesini istedik, Karadeniz’in (tahıl tedariki için) dünya pazarlarına açılmasından bahsettik. Buraya hediye istemek için gelmedik.”
Rusya Devlet Başkanı, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Eritre ülkelerinden her birine gelecek aylarda 25-50 bin ton tahılı karşılıksız olarak göndermeye hazır olduklarını söylemişti.
Rusya’nın çekilmesiyle tahıl anlaşması 18 Temmuz’da son buldu.
Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.
İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.
Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.