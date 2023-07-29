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Fidan: Hedefimiz Güney Kore ile dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak
Fidan: Hedefimiz Güney Kore ile dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T14:26+0300
2023-07-29T14:26+0300
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Fidan, Park Jin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, Asya'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını söyledi.Fidan, 5 asır sonra Asya'nın dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geldiğini belirterek, "Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaydığını görmekteyiz." dedi.Bu gelişmelerin Asya'ya ilgiyi ve rekabeti artırdığını vurgulayan Fidan, Güney Kore'nin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile "gücünü tarihten alan köklü özel ilişkilerinin" bulunduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil." ifadesini kullandı.Güney Koreli mevkidaşının, Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkes antlaşmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Fidan, Park'ın, Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri andığını söyledi.Bakan Fidan, başta Kore şehitleri olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.Fidan, bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma için teşekkür eden Fidan, Güney Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.Fidan, Güney Kore'nin Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da 4 geçici barınma projesi yürüttüğünü belirterek, İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışının geçen hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı.'Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımız'Koreli mevkidaşıyla ikili ilişkileri yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Fidan, "Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz." diye konuştu.Fidan, bunları hemen uygulamaya geçireceklerine ve gelecek dönemde her seviyede karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracaklarına işaret ederek, "Kore'yi 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır." ifadelerini kullandı.Güney Kore ile ikili ticaretin istikrarlı şekilde arttığını ve 2022'de 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Fidan, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak." dedi.'Müteahhitlik projeleri, işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan'Fidan, mevkidaşıyla karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştüklerini belirterek, "Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı var. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir." diye konuştu.Öte yandan, savunma sanayisi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Fidan, "Savunma sanayisi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek." dedi.Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin en büyük gücünü "insani bağlardan" aldığını söyleyerek, iki ülkenin, arasındaki mesafenin uzaklığına karşın tarihi bağlardan dolayı "gönülde komşu" olduğunu dile getirdi.Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde, Kovid-19 salgını sonrasında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti ilettiğini aktardı.THY, Seul'e sefer sayısını artırmak istiyorFidan, mevkidaşı Park'a, Türk Hava Yollarının (THY) Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediklerini söylediklerini vurguladı.Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin de gündemlerinde olduğunu ve mevkidaşıyla bunları da görüştüğünü belirten Fidan, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz." dedi.Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir işbirliğinin bulunduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesinden ötürü Kore'yi kutluyoruz tekrar. Biz de Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi vurgulamak istiyorum." diye konuştu.Basın toplantısı öncesinde iki ülke dışişleri bakanları, "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" isimli yol haritasını imzaladı.
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hakan fidan, güney kore, türkiye
hakan fidan, güney kore, türkiye

Fidan: Hedefimiz Güney Kore ile dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak

14:26 29.07.2023
© AA / Murat GökAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak" dedi.
Fidan, Park Jin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, Asya'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını söyledi.
Fidan, 5 asır sonra Asya'nın dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geldiğini belirterek, "Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaydığını görmekteyiz." dedi.
Bu gelişmelerin Asya'ya ilgiyi ve rekabeti artırdığını vurgulayan Fidan, Güney Kore'nin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.
Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile "gücünü tarihten alan köklü özel ilişkilerinin" bulunduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil." ifadesini kullandı.
Güney Koreli mevkidaşının, Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkes antlaşmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Fidan, Park'ın, Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri andığını söyledi.
Bakan Fidan, başta Kore şehitleri olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.
Fidan, bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma için teşekkür eden Fidan, Güney Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.
Fidan, Güney Kore'nin Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da 4 geçici barınma projesi yürüttüğünü belirterek, İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışının geçen hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

'Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımız'

Koreli mevkidaşıyla ikili ilişkileri yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Fidan, "Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz." diye konuştu.
Fidan, bunları hemen uygulamaya geçireceklerine ve gelecek dönemde her seviyede karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracaklarına işaret ederek, "Kore'yi 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır." ifadelerini kullandı.
Güney Kore ile ikili ticaretin istikrarlı şekilde arttığını ve 2022'de 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Fidan, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak." dedi.

'Müteahhitlik projeleri, işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan'

Fidan, mevkidaşıyla karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştüklerini belirterek, "Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı var. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir." diye konuştu.
Öte yandan, savunma sanayisi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Fidan, "Savunma sanayisi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek." dedi.
Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin en büyük gücünü "insani bağlardan" aldığını söyleyerek, iki ülkenin, arasındaki mesafenin uzaklığına karşın tarihi bağlardan dolayı "gönülde komşu" olduğunu dile getirdi.
Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde, Kovid-19 salgını sonrasında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti ilettiğini aktardı.

THY, Seul'e sefer sayısını artırmak istiyor

Fidan, mevkidaşı Park'a, Türk Hava Yollarının (THY) Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediklerini söylediklerini vurguladı.
Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin de gündemlerinde olduğunu ve mevkidaşıyla bunları da görüştüğünü belirten Fidan, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz." dedi.
Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir işbirliğinin bulunduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesinden ötürü Kore'yi kutluyoruz tekrar. Biz de Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi vurgulamak istiyorum." diye konuştu.
Basın toplantısı öncesinde iki ülke dışişleri bakanları, "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" isimli yol haritasını imzaladı.
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