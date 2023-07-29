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F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
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Leclerc, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 46.988 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.Monakolu sürücünün 0.057 saniye arkasındaki Sergio Perez (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.099 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) da 3'üncülüğü elde etti.Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.46.168 ile en hızlı turu atmasına karşın izin verilenden daha fazla vites kutusu kullandığı için 5 sıra ceza aldı. Hollandalı sürücü, pazar günü yarışa 6. sıradan başlayacak.Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.44 turluk yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
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charles leclerc, formula 1
charles leclerc, formula 1

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

02:24 29.07.2023
© AAFerrari takımının pilotu Charles Leclerc
Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Leclerc, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 46.988 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Monakolu sürücünün 0.057 saniye arkasındaki Sergio Perez (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.099 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) da 3'üncülüğü elde etti.
Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.46.168 ile en hızlı turu atmasına karşın izin verilenden daha fazla vites kutusu kullandığı için 5 sıra ceza aldı. Hollandalı sürücü, pazar günü yarışa 6. sıradan başlayacak.
Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.
44 turluk yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
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