https://sputniknews.com.tr/20230729/esnaftan-harac-isteyip-is-yerlerine-el-koymak-isteyen-suc-orgutune-operasyon-1074154938.html

Esnaftan haraç isteyip iş yerlerine el koymak isteyen suç örgütüne operasyon

Esnaftan haraç isteyip iş yerlerine el koymak isteyen suç örgütüne operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T18:52+0300

2023-07-29T18:52+0300

2023-07-29T18:52+0300

türkiye

ankara emniyet müdürlüğü

operasyon

gözaltı

esnaf

haraç

haraç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074154782_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_6df7dd3cf59ad94913bf7d67b1ee9d59.jpg

Ankara'da düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.AA'nın Emniyet yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine "ortaklık" adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde 8 şüpheliye yönelik 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara emniyet müdürlüğü, operasyon, gözaltı, esnaf, haraç, haraç