https://sputniknews.com.tr/20230729/esnaftan-harac-isteyip-is-yerlerine-el-koymak-isteyen-suc-orgutune-operasyon-1074154938.html
Esnaftan haraç isteyip iş yerlerine el koymak isteyen suç örgütüne operasyon
Esnaftan haraç isteyip iş yerlerine el koymak isteyen suç örgütüne operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T18:52+0300
2023-07-29T18:52+0300
2023-07-29T18:52+0300
türkiye
ankara emniyet müdürlüğü
operasyon
gözaltı
esnaf
haraç
haraç
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Ankara'da düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.AA'nın Emniyet yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine "ortaklık" adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde 8 şüpheliye yönelik 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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ankara emniyet müdürlüğü, operasyon, gözaltı, esnaf, haraç, haraç
ankara emniyet müdürlüğü, operasyon, gözaltı, esnaf, haraç, haraç
Esnaftan haraç isteyip iş yerlerine el koymak isteyen suç örgütüne operasyon
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Ankara'da düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AA'nın Emniyet yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine "ortaklık" adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.
Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde 8 şüpheliye yönelik 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.