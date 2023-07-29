https://sputniknews.com.tr/20230729/cin-ve-rusya-savas-gemileri-japonyanin-kuzeyinden-gecti-1074143088.html

Çin ve Rusya savaş gemileri Japonya'nın kuzeyinden geçti

Çin ve Rusya savaş gemileri Japonya'nın kuzeyinden geçti

Japonya, Rusya ve Çin donanmalarına ait beşer savaş gemisinin, en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T13:15+0300

2023-07-29T13:15+0300

2023-07-29T13:15+0300

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çin

japonya

savaş gemisi

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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarına ait 10 gemiyi, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinde tespit ettiklerini duyurdu.Hokkaido ile Sakhalin Adaları arasından geçen söz konusu gemilerin, 18-23 Temmuz tarihlerinde Japon Denizi'nde Rusya ve Çin'in yaptığı ortak tatbikata katıldığına işaret edilen açıklamada, gemilerin hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.Çin ve Rus gemileri geçen yıl Japonya etrafında dolaşmış ve Tokyo bunu "güç gösterisi" olarak eleştirmişti.

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