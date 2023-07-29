https://sputniknews.com.tr/20230729/cin-ve-rusya-savas-gemileri-japonyanin-kuzeyinden-gecti-1074143088.html
Çin ve Rusya savaş gemileri Japonya'nın kuzeyinden geçti
Çin ve Rusya savaş gemileri Japonya'nın kuzeyinden geçti
Japonya, Rusya ve Çin donanmalarına ait beşer savaş gemisinin, en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T13:15+0300
2023-07-29T13:15+0300
2023-07-29T13:15+0300
dünya
rusya
çin
japonya
savaş gemisi
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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarına ait 10 gemiyi, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinde tespit ettiklerini duyurdu.Hokkaido ile Sakhalin Adaları arasından geçen söz konusu gemilerin, 18-23 Temmuz tarihlerinde Japon Denizi'nde Rusya ve Çin'in yaptığı ortak tatbikata katıldığına işaret edilen açıklamada, gemilerin hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.Çin ve Rus gemileri geçen yıl Japonya etrafında dolaşmış ve Tokyo bunu "güç gösterisi" olarak eleştirmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, japonya, savaş gemisi
rusya, çin, japonya, savaş gemisi
Çin ve Rusya savaş gemileri Japonya'nın kuzeyinden geçti
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Japonya, Rusya ve Çin donanmalarına ait beşer savaş gemisinin, en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarına ait 10 gemiyi, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinde tespit ettiklerini duyurdu.
Hokkaido ile Sakhalin Adaları arasından geçen söz konusu gemilerin, 18-23 Temmuz tarihlerinde Japon Denizi'nde Rusya ve Çin'in yaptığı ortak tatbikata katıldığına işaret edilen açıklamada, gemilerin hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.
Çin ve Rus gemileri geçen yıl Japonya etrafında dolaşmış ve Tokyo bunu "güç gösterisi" olarak eleştirmişti.