https://sputniknews.com.tr/20230729/cesmede-orman-yangini-1074150060.html

Çeşme’de orman yangını

Çeşme’de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T17:51+0300

2023-07-29T17:51+0300

2023-07-29T17:51+0300

türkiye

çeşme

yangın

yangın söndürme

orman

orman yangını

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074149904_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8627bb1ad0c8b84adfc2455b0213f551.jpg

Ildır Mahallesi'nde denize yakın noktadaki makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına 4 uçak, 7 helikopter ile havadan, 23 arazöz ile karadan müdahale ediliyor.

türkiye

çeşme

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çeşme, yangın, yangın söndürme, orman, orman yangını, izmir