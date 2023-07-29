https://sputniknews.com.tr/20230729/cesmede-orman-yangini-1074150060.html
Çeşme’de orman yangını
Çeşme’de orman yangını
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T17:51+0300
2023-07-29T17:51+0300
2023-07-29T17:51+0300
türkiye
çeşme
yangın
yangın söndürme
orman
orman yangını
izmir
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Ildır Mahallesi'nde denize yakın noktadaki makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına 4 uçak, 7 helikopter ile havadan, 23 arazöz ile karadan müdahale ediliyor.
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çeşme, yangın, yangın söndürme, orman, orman yangını, izmir
çeşme, yangın, yangın söndürme, orman, orman yangını, izmir
Çeşme’de orman yangını
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ildır Mahallesi'nde denize yakın noktadaki makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına 4 uçak, 7 helikopter ile havadan, 23 arazöz ile karadan müdahale ediliyor.