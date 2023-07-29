https://sputniknews.com.tr/20230729/burkina-fasodan-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-destek-1074150161.html
Burkina-Faso’dan Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek
Burkina-Faso’dan Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, halkının Rusya’nın özel askeri harekatına destek verdiğini belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T17:55+0300
2023-07-29T17:55+0300
2023-07-29T17:55+0300
burkina faso
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede, “Rusya şimdi özel harekat yürütüyor. Emin olun halkımız sizi destekliyor. Hükümetinizi destekliyoruz” ifadesini kullandı.Rusya lideri Putin de Burkino Fasolu mevkidaşına ikili ilişkileri geliştirme planını değerlendirmeyi teklif etti.Putin, “Bugünkü görüşmemiz, ikili işbirliğinin güncel konularıyla ilgili konumlarımızı karşılaştırma, gelecek gelişme planını belirleme fırsatını verecek” dedi.
burkina faso
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burkina faso, rusya, ukrayna krizi
burkina faso, rusya, ukrayna krizi
Burkina-Faso’dan Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek
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Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, halkının Rusya’nın özel askeri harekatına destek verdiğini belirtti.
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede, “Rusya şimdi özel harekat yürütüyor. Emin olun halkımız sizi destekliyor. Hükümetinizi destekliyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya lideri Putin de Burkino Fasolu mevkidaşına ikili ilişkileri geliştirme planını değerlendirmeyi teklif etti.
Putin, “Bugünkü görüşmemiz, ikili işbirliğinin güncel konularıyla ilgili konumlarımızı karşılaştırma, gelecek gelişme planını belirleme fırsatını verecek” dedi.