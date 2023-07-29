https://sputniknews.com.tr/20230729/burkina-fasodan-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-destek-1074150161.html

Burkina-Faso’dan Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek

Burkina-Faso’dan Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek

Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, halkının Rusya’nın özel askeri harekatına destek verdiğini belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T17:55+0300

2023-07-29T17:55+0300

2023-07-29T17:55+0300

burkina faso

rusya

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı Ibrahim Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede, “Rusya şimdi özel harekat yürütüyor. Emin olun halkımız sizi destekliyor. Hükümetinizi destekliyoruz” ifadesini kullandı.Rusya lideri Putin de Burkino Fasolu mevkidaşına ikili ilişkileri geliştirme planını değerlendirmeyi teklif etti.Putin, “Bugünkü görüşmemiz, ikili işbirliğinin güncel konularıyla ilgili konumlarımızı karşılaştırma, gelecek gelişme planını belirleme fırsatını verecek” dedi.

burkina faso

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burkina faso, rusya, ukrayna krizi