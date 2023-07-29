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BBP Başkanı Destici: Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım
BBP Başkanı Destici: Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım."... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T23:31+0300
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BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, küresel ısınmayla dünya genelinde orman yangınlarında dikkat çekici artışlar yaşandığını söyledi.Her yaz döneminde aynı tarihlerde orman yangınlarının önemli gündemlerden biri olduğuna işaret eden Destici, Türkiye ve komşu ülkelerinde de zaman zaman alevlerin yükseldiğini belirtti.Yunanistan'ın hem ana kara hem de adalarında çok büyük yangınlarla mücadele ettiğini hatırlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Bursa'nın sanayi ve üretim kenti olduğunu vurgulayan Destici, ekonomideki sorunların üreticiyi destekleyerek ve istihdamı artırarak çözülebileceğini dile getirdi.Üreticilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli." ifadesini kullandı.Başta çiftçiler olmak üzere sanayicilerin, üreticilerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması, bazı sektörlerde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine gidilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:Ekonomik olarak başka gelirler kazanarak başka enerji alanlarına yönelmek gerektiğini belirten Destici, Karadeniz gazı, Gabar'daki petrol, nükleer santraldan elde edilecek enerji de devreye girdiğinde Türkiye'nin bu anlamda biraz rahatlayacağına dikkati çekti.Tasarrufun önemine değinen Destici, "Türkiye belki de 40-50 yıldır israfla yaşayan bir ülke. Sadece devlet kurumları, devlet kademeleri değil vatandaşlarımızda da bu durum geçerli. Maalesef tasarrufu biz ülke olarak ve ülke insanı olarak unuttuk. Bizim bir taraftan gelirleri artırırken bir taraftan da tasarruf tedbirleri almamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı ancak bunun takibi yapılmalı" diye konuştu.Basın toplantısına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, partinin il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.
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mustafa destici, türkiye, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv)
mustafa destici, türkiye, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv)

BBP Başkanı Destici: Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım

23:31 29.07.2023
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım." dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, küresel ısınmayla dünya genelinde orman yangınlarında dikkat çekici artışlar yaşandığını söyledi.
Her yaz döneminde aynı tarihlerde orman yangınlarının önemli gündemlerden biri olduğuna işaret eden Destici, Türkiye ve komşu ülkelerinde de zaman zaman alevlerin yükseldiğini belirtti.
Yunanistan'ın hem ana kara hem de adalarında çok büyük yangınlarla mücadele ettiğini hatırlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yangınların hangi sebeplerden çıktığına baktığımızda hata, ihmal ya da kasıtlı olarak meydana gelen yangınların, doğal orman yangınlarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Eğer orman yangınlarına karşı iyi tedbir alırsak, hatalarımızı bitirirsek, ihmal olmazsa, kasıtlı yakmalara müsaade etmezsek orman yangınları epey azalabilir. Çünkü aşırı sıcaklardan dolayı doğal olarak çıkan yangınlar da var. Uludağ'da da küçük çaplı bir orman yangını olmuş. Bursa'mız başta olmak üzere bütün vilayetlerdeki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum."
Bursa'nın sanayi ve üretim kenti olduğunu vurgulayan Destici, ekonomideki sorunların üreticiyi destekleyerek ve istihdamı artırarak çözülebileceğini dile getirdi.
Üreticilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli." ifadesini kullandı.
Başta çiftçiler olmak üzere sanayicilerin, üreticilerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması, bazı sektörlerde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine gidilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım. Üretir, satar, kazanır ondan sonra kazancından vergisini alırsın ama üretmeden, üretime başlamadan önce bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakırsak o zaman üretim istediğimiz şekilde gerçekleştirilmez. Bizim ekonomimizin iki temel problemi var; cari açık ve bütçe açığı. Cari açık dış ticaretten dolayı kaynaklanıyor, dış ticaretteki ihracat ve ithalat oranımızdan kaynaklanıyor. Şu anda da dünyada özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji fiyatlarının çok yükselmesi sebebiyle cari açığımız dengesizleşti. Daha önce enerji almak için 40-50 milyar dolar öderken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir parayı sırf enerji almak için ödüyoruz."
Ekonomik olarak başka gelirler kazanarak başka enerji alanlarına yönelmek gerektiğini belirten Destici, Karadeniz gazı, Gabar'daki petrol, nükleer santraldan elde edilecek enerji de devreye girdiğinde Türkiye'nin bu anlamda biraz rahatlayacağına dikkati çekti.
Tasarrufun önemine değinen Destici, "Türkiye belki de 40-50 yıldır israfla yaşayan bir ülke. Sadece devlet kurumları, devlet kademeleri değil vatandaşlarımızda da bu durum geçerli. Maalesef tasarrufu biz ülke olarak ve ülke insanı olarak unuttuk. Bizim bir taraftan gelirleri artırırken bir taraftan da tasarruf tedbirleri almamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı ancak bunun takibi yapılmalı" diye konuştu.
Basın toplantısına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, partinin il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.
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