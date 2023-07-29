https://sputniknews.com.tr/20230729/bbp-baskani-destici-ureticilerimizin-sanayicilerimizin-sirtindan-vergi-yukunun-hafiflemesi-lazim-1074161686.html

BBP Başkanı Destici: Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım

BBP Başkanı Destici: Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım."... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T23:31+0300

2023-07-29T23:31+0300

2023-07-29T23:31+0300

ekonomi

mustafa destici

türkiye

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

kdv

katma değer vergisi (kdv)

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BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, küresel ısınmayla dünya genelinde orman yangınlarında dikkat çekici artışlar yaşandığını söyledi.Her yaz döneminde aynı tarihlerde orman yangınlarının önemli gündemlerden biri olduğuna işaret eden Destici, Türkiye ve komşu ülkelerinde de zaman zaman alevlerin yükseldiğini belirtti.Yunanistan'ın hem ana kara hem de adalarında çok büyük yangınlarla mücadele ettiğini hatırlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Bursa'nın sanayi ve üretim kenti olduğunu vurgulayan Destici, ekonomideki sorunların üreticiyi destekleyerek ve istihdamı artırarak çözülebileceğini dile getirdi.Üreticilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli." ifadesini kullandı.Başta çiftçiler olmak üzere sanayicilerin, üreticilerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması, bazı sektörlerde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine gidilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:Ekonomik olarak başka gelirler kazanarak başka enerji alanlarına yönelmek gerektiğini belirten Destici, Karadeniz gazı, Gabar'daki petrol, nükleer santraldan elde edilecek enerji de devreye girdiğinde Türkiye'nin bu anlamda biraz rahatlayacağına dikkati çekti.Tasarrufun önemine değinen Destici, "Türkiye belki de 40-50 yıldır israfla yaşayan bir ülke. Sadece devlet kurumları, devlet kademeleri değil vatandaşlarımızda da bu durum geçerli. Maalesef tasarrufu biz ülke olarak ve ülke insanı olarak unuttuk. Bizim bir taraftan gelirleri artırırken bir taraftan da tasarruf tedbirleri almamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı ancak bunun takibi yapılmalı" diye konuştu.Basın toplantısına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, partinin il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

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mustafa destici, türkiye, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv)