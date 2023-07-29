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https://sputniknews.com.tr/20230729/bakan-yumakli-sene-basindan-bu-yana-1022-orman-yangini-meydana-geldi-1074161308.html
Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldi
Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar ülke genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T22:45+0300
2023-07-29T22:45+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
konya
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'Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Konya'da, Bağrıkurt Mahallesi'nde bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı'nın hasadına katıldı.Burada biçerdöver kullanan Yumaklı, çiftçilerle de bir süre sohbet etti.Yumaklı, daha sonra katıldığı Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'nda, ülke genelinde bu hafta sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.Küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı bugünlerde daha fazla ormanlık alanın yanmadan süreci atlatmaya çalıştıklarını aktaran Yumaklı, iki yıl içinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.Yumaklı, yangını tespit etmekteki kabiliyetin önemli olduğuna değinerek, "Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik ve en önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik" diye konuştu.Orman yangınlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Yumaklı, şöyle konuştu:'TMO, temmuzda 5,3 milyon ton ürün aldı'Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yoğun alım kampanyası yürüttüğünü anlatan Yumaklı, "TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı" ifadelerini kullandı.'TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak'Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
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ibrahim yumaklı, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), konya
ibrahim yumaklı, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), konya

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldi

22:45 29.07.2023
© ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLUTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar ülke genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü belirterek, "Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si 10-18 Temmuz arasında oldu" dedi.
'Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Konya'da, Bağrıkurt Mahallesi'nde bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı'nın hasadına katıldı.
Burada biçerdöver kullanan Yumaklı, çiftçilerle de bir süre sohbet etti.
Yumaklı, daha sonra katıldığı Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'nda, ülke genelinde bu hafta sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.
Küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı bugünlerde daha fazla ormanlık alanın yanmadan süreci atlatmaya çalıştıklarını aktaran Yumaklı, iki yıl içinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Yumaklı, yangını tespit etmekteki kabiliyetin önemli olduğuna değinerek, "Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik ve en önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik" diye konuştu.
Orman yangınlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bu yıl sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si 10-18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemlerle olduğunu söylemek mümkün. İlk müdahale, tespit, müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz. Hepsinden önemlisi özellikle sadece son 18 günde büyüme potansiyeli taşıyan 10 büyük yangın oldu. Yangınların yüzde 90'a yakını hatta belki de bunun üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yılki yangınların sebepleriyle alakalı İçişleri Bakanlığımız araştırma ve incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için tespit edilen herhangi bir terör bağlantılı bir sebep yok."

'TMO, temmuzda 5,3 milyon ton ürün aldı'

Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yoğun alım kampanyası yürüttüğünü anlatan Yumaklı, "TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı" ifadelerini kullandı.
'TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak'
Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Tahminimiz bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekorda 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu."
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