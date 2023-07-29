https://sputniknews.com.tr/20230729/bakan-yumakli-sene-basindan-bu-yana-1022-orman-yangini-meydana-geldi-1074161308.html

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldi

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar ülke genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T22:45+0300

2023-07-29T22:45+0300

2023-07-29T22:45+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

konya

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'Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Konya'da, Bağrıkurt Mahallesi'nde bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı'nın hasadına katıldı.Burada biçerdöver kullanan Yumaklı, çiftçilerle de bir süre sohbet etti.Yumaklı, daha sonra katıldığı Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'nda, ülke genelinde bu hafta sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.Küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı bugünlerde daha fazla ormanlık alanın yanmadan süreci atlatmaya çalıştıklarını aktaran Yumaklı, iki yıl içinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.Yumaklı, yangını tespit etmekteki kabiliyetin önemli olduğuna değinerek, "Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik ve en önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik" diye konuştu.Orman yangınlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Yumaklı, şöyle konuştu:'TMO, temmuzda 5,3 milyon ton ürün aldı'Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yoğun alım kampanyası yürüttüğünü anlatan Yumaklı, "TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı" ifadelerini kullandı.'TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak'Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

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ibrahim yumaklı, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), konya