Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
45 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
08:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
08:30
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
09:20
2 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
09:42
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
10:20
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyaca ünlü ressam neden kulağını kesti?
13:05
11 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
13:30
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
13:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
14:15
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
16:35
2 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
17:20
4 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
17:40
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230729/bakan-fidan-danimarkali-mevkidasi-ile-gorustu-1074148867.html
Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, 'Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T17:28+0300
2023-07-29T17:28+0300
türkiye
hakan fidan
lars lökke rasmussen
kuran
danimarka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073150978_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_3d4df9413624d6049e2305e07a3d6c22.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, 'görüşmede Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını' yineledi.'Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu' vurgulayan Fidan, 'ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu' belirtti.Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetti.- İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim’e yönelik provokasyonlarİsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Bu eylemlerin polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.
türkiye
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073150978_23:0:2543:1890_1920x0_80_0_0_c7e63d712abdd4b2d86604db93c71b0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, lars lökke rasmussen, kuran, danimarka
hakan fidan, lars lökke rasmussen, kuran, danimarka

Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü

17:28 29.07.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, 'Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını' yineledi, ayrıca bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, 'görüşmede Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını' yineledi.
'Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu' vurgulayan Fidan, 'ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu' belirtti.
Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetti.
- İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim’e yönelik provokasyonlar
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Bu eylemlerin polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала