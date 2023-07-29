https://sputniknews.com.tr/20230729/asgari-ucret-zamminin-tek-sefere-indirilmesi-planlaniyor-1074137764.html

Asgari ücret zammının tek sefere indirilmesi planlanıyor

Asgari ücret zammının tek sefere indirilmesi planlanıyor

Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez yapılan zamlar, iddiaya göre yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T11:32+0300

2023-07-29T11:32+0300

2023-07-29T11:32+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

enflasyon

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Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.Kurmaylar, enflasyonun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti.Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, "tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için" tek zam seçeneğine sıcak bakıyor.Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen beklenti enflasyonunu da ortadan kaldırılacağı savunuluyor.

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2023

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, enflasyon