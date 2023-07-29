https://sputniknews.com.tr/20230729/arda-guler-sakatligi-nedeniyle-real-madridin-abd-kampindan-ayriliyor-1074159042.html

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

arda güler

ispanya

real madrid

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Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek" ifadeleri kullanıldı.Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

türkiye

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arda güler, ispanya, real madrid