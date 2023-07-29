https://sputniknews.com.tr/20230729/arda-guler-sakatligi-nedeniyle-real-madridin-abd-kampindan-ayriliyor-1074159042.html
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T21:12+0300
2023-07-29T21:12+0300
2023-07-29T21:16+0300
türkiye
arda güler
ispanya
real madrid
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Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek" ifadeleri kullanıldı.Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.
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arda güler, ispanya, real madrid
arda güler, ispanya, real madrid
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor
21:12 29.07.2023 (güncellendi: 21:16 29.07.2023) Abone ol
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.
Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek" ifadeleri kullanıldı.
Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.