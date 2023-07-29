https://sputniknews.com.tr/20230729/arastirma-flort-eden-bireylerin-birbirini-secmesini-saglayan-etken-kendilerine-benzemesi-1074147361.html

Araştırma: Flört eden bireylerin birbirini seçmesini sağlayan etken 'kendilerine benzemesi'

Araştırma: Flört eden bireylerin birbirini seçmesini sağlayan etken 'kendilerine benzemesi'

Avustralya ve Britanyalı araştırmacıların yürüttüğü araştırmaya göre flört aşamasındaki birçok kişi partner seçiminde fiziksel ve yüz şekilleri olarak... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T16:38+0300

2023-07-29T16:38+0300

2023-07-29T16:38+0300

yaşam

flört

fizik

yüz

yüz şekli

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Partnerleriyle yeni tanışma aşamasında olan kişiler, fiziksel açıdan ve yüz şekli bakımından kendilerine daha çok benzeyen kişilere çekim hissediyor. Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma benzer yüzlere sahip olan kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulduklarını kanıtladı.Habertürk'te yer alan habere göre, yürütülen çalışmada bireyler biribilerini daha önceden tanımıyordu ve 682 katılımcı arasında gerçekleştirildi. 682 katılımcıdan birbirleriyle üçer dakika etkileşim kurması istendi. Kişiler bu şekilde gündelik hayatlarındayken hızlı flört deneyimlerini canlandırdı.Bu kısa etkileşimli deneyimin ardından bireylere yüzlerini çekici bulup bulmadıkları ve tanıştıkları kişilerin nazik ve anlayışlı olup olmadığı gibi sorulara yanıt vermesi istendi. Değerlendirmenin ardından cevapların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için katılımcıların tek tek fotoğrafları çekildi.Queensland Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmaya liderlik eden Amy Zhao, "Katılımcılar, geometrik açıdan ortalama yüzlere sahipti ve kişilerin, kendi yüzlerine daha çok benzeyen yüzleri çekici bulduklarını fark ettik" dedi.IFL Science'a konuşan Zha, "Deneye katılan bireyler ayrıca aynı etnik kökene sahip kişilerden daha yüksek puan aldılar, aynı kökenden insanlar birbirlerinin yüzlerini daha çekici buldu" diye ekledi.Ancak benzer yüze sahip olan insanların etnik kökene bakmaksızın birbirlerine daha ilgi duyduğu da tespit edilen başka bir sonuç oldu.Hakemli bilimsel dergi Evolution and Human Behavior'da yayımlanan araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Anthony Lee ise "Başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmak temel bir insani güdüdür. Çekim mekanizmasını anlamak, romantik ve cinsel ilişkileri kolaylaştırmak veya sürdürmeye yardımcı olabilir" dedi.

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flört, fizik, yüz, yüz şekli