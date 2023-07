https://sputniknews.com.tr/20230729/ali-koc-bundan-sonraki-maclarimizda-yildizsiz-formamizla-oynayacagiz-1074147867.html

Ali Koç: 'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, TFF’nin 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını aktararak... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlendi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Tüm branşlarda alınan başarılı sonuçlara değinerek sözlerine başlayan Başkan Koç, “Gerek olimpiyatlarda kota mücadelemiz, gerekse uluslararası yarışlarda tek tek yarışlarda durmaksızın süren rekor haberleri, madalya haberlerimiz geliyor hepimizi mutlu ediyor. Sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşımak için var güçleri ile çalışıyorlar. Hepsine bizlere yaşattığı gururlar için teşekkür ediyorum. Tüm spor kulüpleri arasında olimpiyatlara sporcu gönderen kulüp inşallah biz olacağız” diye konuştu.“Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık”2023-2024 sezonu için stadyumdaki kombine sayısını düşürme sebeplerini anlatan Ali Koç, geçen sezonu da kısaca değerlendirdi. Koç, “Futbolda özlemimiz 9. seneye taşındı. Normal bir sene olsa aslında başarılı bir sezon geçirdik diyebiliriz. Puan ortalamamız son 12 yılın en iyi puan ortalaması, resmi maçlarda 122 gol attık. Geçmiş 5 yılın şampiyon ortalamasından daha yüksekti, Avrupa’da gruptan namağlup çıktık. Sevilla’yı tek yenen takım bizdik. Sonunda da 10 senedir alamadığımız Türkiye Kupası’nı aldık; bu açıdan baktığınızda başarılı bir sezon ama madalyonun tersine baktığımızda derbi performansı, sezon başında büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyon ilan etmemiz, beklentilerin yüksek olması, Dünya Kupası arasına kadar arzuladığımız Fenerbahçe DNA’sına yakışan futbol tarzı gibi, düşme hattındaki takımlara kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar neticesinde başarısız bir sezon adlandırılabilir. Şampiyonluk hasreti olmasa nispeten başarılı bir sezon diyebiliriz. Hocamızla yollarımızı ayırdık. Türkiye’de 3’lü sistem olmuyor, ligi hafife alırsan hayatında 3’lü oynamamış hocamız, en önemli maçlarda 3’lü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlar da bu da kısmet. Hocayla ilk tanışmamızda, ‘3’lü oynamıyorsun değil mi?’ sorusuydu. Adamın aldığı kupalara bakıyorsun, hiç 3’lü oynamamış, bize geldi 3’lü oynadı. Niye böyle yapıyorsun dediğimizde ise, ‘siz anlamıyorsunuz, ben 3’lü oynamıyorum’ dedi. Herhalde felsefesi böyleydi” ifadelerini kullandı.'2-3 tane daha nokta atışımız var'Ali Koç, sezon öncesi yapılan transferlerle ilgili de değerlendirme yaparak şunları söyledi:“Şu ana kadar iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Bir plan dahilinde, hocamız İsmail Kartal, sportif direktörümüz Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan’ın yoğun çalışmaları sonrasında hareket etmeye devam ediyoruz. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da önümüzdeki hafta içinde halledeceğiz. Şu ana kadar olumlu gidiyor.”'Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız'Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yapan Başkan Koç, “Camianın, taraftarın, sokakta Fenerbahçe’yi konuşan, Fenerbahçe’yi takip eden herkesin taşıdığı sorumluluğun farkında olmasını rica ediyorum. Hocamız ne dedi, ‘Çubukluyu giyen her oyuncu en iyi takımdır, Fenerbahçe bizimdir, Fenerbahçe hepimizindir’ dedi. Hep birlik olalım diyorum. Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kısacası birlik olmak zorundayız, takımımıza, hocamıza sahip çıkmalıyız. Göklere çıkartıyoruz, istenilen, arzulanan bir transfer, masadan kalktığımız bir transfer olmuyor sonra tam tersi istikamete geçiyoruz. Mantığımızla hareket etmiyoruz. Unutmamamız gereken bir konu var; 9-10-11-12-13 olmasın. Bunu başka camialar yaşadı. Bu gidişatı durdurmak istiyorsak, sadece sahadaki futbolculara, yönetime, teknik kadroya görev düşmüyor. Aklıselim davranmak gerekiyor” diye konuştu.'İnanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir'Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını belirten Başkan Koç, “Komisyon kurulduğunu TFF açıkladı. Bu doğru bir karar, ancak bize göre geç kalınmış bir karar. İnşallah çok geç kalmadan, biliyorsunuz Nihat Özdemir yönetimindeki federasyona bundan bahsedildi. Hiçbir şey yapılmadı. Bu sefer öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah komisyon kısa sürede çalışmaya başlar, aksi durumda bu gereksiz tartışmalar uzayarak devam edecektir. Bundan sonraki beklentimiz, tarafsız bir şekilde kaynakları ve belgeleri derinlemesine incelemek, tarihi belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Çok bekledik, acelemiz yok, oldu bittiye de gelmesin. Bizler bu süreçte bize düşen ne varsa, sunmaya karşılamaya hazırız. Türk topraklarında 1959’dan önce futbol oynanıyor veya oynanmıyordu bu kadar basit. Bir gün biri çıkıp, ‘3 puanlı sisteme geçtikten sonra 2 puanlı sistemdeki şampiyonluklar sayılmıyor.’ Bu durumdan hiçbir farkı yok, dolayısıyla bizim açımızdan 1959 öncesi mücadelemiz sportif rekabetin veya bir üstünlük kurma refleksi değildir. Bu konuya böyle baktığımız aşikârdır. Tarihimizin, efsanelerimizin, sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Bunun Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun tarihi konusudur. Hakkımızı hukuk dışı etmenlerle, gasp etmeye çalışanlarla, 2000’li yıllarda kurdukları hegemonyasına devam etmeye çalışanlarla da onların anlamaya çalıştıkları her türlü dilden mücadeleyi vereceğiz. Can-ı gönülden inanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir” şeklinde konuştu.'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'Sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı formayla mücadele etmesine açıklık getiren Başkan Koç, aldıkları yeni kararı da şu sözlerle ifade etti:“5 yıldızlı formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz, TFF’ye yapılan başvurumuz üzerinden çok ama çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmaması, defalarca başvurduk, yaprak kımıldamaması ve bizim dosyamızın alınarak yine buzdolabına konularak soğutulacağı çabasıydı. Aslında bu hak arayışı için isyan, haykırışın sonucuydu. Yeni TFF yönetimi, onlara haksızlık etmeyelim 1 yıllıktı; bizim konumuzu öncelik yapamadılar. Ama başvuruda 27. ayımızı geçtik. Dikkat edin ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulması kararı aldılar, bu konuda başkan Mehmet Büyükekşi’ye camiamız adına teşekkür ediyorum. Biz Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıktık ve bu kararımızı gösterdik. Ardından son oynadığımız UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçında da 5 yıldızlı formamızla sahada yer aldık. Aslında bu ilkesel bir duruştu. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmamış olsaydı 5 yıldızlı formayla mücadele etmeye devam edecektik, bunu da ilettik. Biz ihtar, puan silme ve ligden düşmeye kadar giden süreci göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Ancak geldiğimiz noktada TFF’nin yaklaşımını son derece doğru buluyor ve saygı göstererek ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu daha fazla baskı altına alınmaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti.”'Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık'Geçtiğimiz sezon kombine alan taraftarların bir kısmının sıkça devrettiklerini tespit ettikleri için kombine sayısında değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Koç, “Biz 38-40 bin kombine satıyoruz, onlar daha doğru yapıyor ve çok daha kısıtlı kombine satıyor. Biz bu sene bu sayıyı 25 bin kombineye indirme kararı aldık. Doğal olarak bunun için kriter koymamız gerekiyordu. Bazıları mağdur olmuş olabilir ama gerçek anlamda mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir yerde karar vermemiz gerekiyordu. Bazen liderler herkesin hoşuna gitmeyen kararlar vermek zorunda kalabiliyorlar. Ekonomik anlamda çok daha büyük bir uygulamaya geçtiğimize de inanıyorum. 40 bin kombine satıyoruz, kalıyor 2 bin, 3 bin maç bileti kalıyor. Dolayısıyla az sayıda Fenerbahçe taraftarımız maçları izlemeye geliyor. Sattığımız kombinenin 5 bini devamlı devrediyor. Bu kombineyi neden alıyorsunuz? Sürekli değişik kişilere devrediliyor. Biz binlerce taraftardan hareket yiyoruz, dolayısıyla bu kararı almak zorundaydık. Devrediyorsanız, kulübünüze devredin, devir hakkınıza girmiyor” diye konuştu.'Aziz Yıldırım, küçük bir hayal dünyasını içinde yaşıyor'Ali Koç, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:“Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oyması, gerginlik yaşanması en çok rakipleri motive ediyor. Eski başkanımız zaman zaman söylemleri ile ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin Fenerbahçe’nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiçte cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılan eleştirilere dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız. Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim; olacak iş değil. Olağan Ekim Ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.”

