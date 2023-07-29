Ali Koç: 'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
45 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
08:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
08:30
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
09:20
2 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
09:42
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
10:20
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyaca ünlü ressam neden kulağını kesti?
13:05
11 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
13:30
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
13:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
14:15
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
16:35
2 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
17:15
4 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
17:40
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230729/ali-koc-bundan-sonraki-maclarimizda-yildizsiz-formamizla-oynayacagiz-1074147867.html
Ali Koç: 'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'
Ali Koç: 'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, TFF’nin 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını aktararak... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T16:47+0300
2023-07-29T16:47+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
kongre
yıldız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074147711_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_d3dd63587f5d1c4e1c70b6c72463353b.jpg
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlendi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Tüm branşlarda alınan başarılı sonuçlara değinerek sözlerine başlayan Başkan Koç, “Gerek olimpiyatlarda kota mücadelemiz, gerekse uluslararası yarışlarda tek tek yarışlarda durmaksızın süren rekor haberleri, madalya haberlerimiz geliyor hepimizi mutlu ediyor. Sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşımak için var güçleri ile çalışıyorlar. Hepsine bizlere yaşattığı gururlar için teşekkür ediyorum. Tüm spor kulüpleri arasında olimpiyatlara sporcu gönderen kulüp inşallah biz olacağız” diye konuştu.“Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık”2023-2024 sezonu için stadyumdaki kombine sayısını düşürme sebeplerini anlatan Ali Koç, geçen sezonu da kısaca değerlendirdi. Koç, “Futbolda özlemimiz 9. seneye taşındı. Normal bir sene olsa aslında başarılı bir sezon geçirdik diyebiliriz. Puan ortalamamız son 12 yılın en iyi puan ortalaması, resmi maçlarda 122 gol attık. Geçmiş 5 yılın şampiyon ortalamasından daha yüksekti, Avrupa’da gruptan namağlup çıktık. Sevilla’yı tek yenen takım bizdik. Sonunda da 10 senedir alamadığımız Türkiye Kupası’nı aldık; bu açıdan baktığınızda başarılı bir sezon ama madalyonun tersine baktığımızda derbi performansı, sezon başında büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyon ilan etmemiz, beklentilerin yüksek olması, Dünya Kupası arasına kadar arzuladığımız Fenerbahçe DNA’sına yakışan futbol tarzı gibi, düşme hattındaki takımlara kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar neticesinde başarısız bir sezon adlandırılabilir. Şampiyonluk hasreti olmasa nispeten başarılı bir sezon diyebiliriz. Hocamızla yollarımızı ayırdık. Türkiye’de 3’lü sistem olmuyor, ligi hafife alırsan hayatında 3’lü oynamamış hocamız, en önemli maçlarda 3’lü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlar da bu da kısmet. Hocayla ilk tanışmamızda, ‘3’lü oynamıyorsun değil mi?’ sorusuydu. Adamın aldığı kupalara bakıyorsun, hiç 3’lü oynamamış, bize geldi 3’lü oynadı. Niye böyle yapıyorsun dediğimizde ise, ‘siz anlamıyorsunuz, ben 3’lü oynamıyorum’ dedi. Herhalde felsefesi böyleydi” ifadelerini kullandı.'2-3 tane daha nokta atışımız var'Ali Koç, sezon öncesi yapılan transferlerle ilgili de değerlendirme yaparak şunları söyledi:“Şu ana kadar iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Bir plan dahilinde, hocamız İsmail Kartal, sportif direktörümüz Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan’ın yoğun çalışmaları sonrasında hareket etmeye devam ediyoruz. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da önümüzdeki hafta içinde halledeceğiz. Şu ana kadar olumlu gidiyor.”'Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız'Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yapan Başkan Koç, “Camianın, taraftarın, sokakta Fenerbahçe’yi konuşan, Fenerbahçe’yi takip eden herkesin taşıdığı sorumluluğun farkında olmasını rica ediyorum. Hocamız ne dedi, ‘Çubukluyu giyen her oyuncu en iyi takımdır, Fenerbahçe bizimdir, Fenerbahçe hepimizindir’ dedi. Hep birlik olalım diyorum. Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kısacası birlik olmak zorundayız, takımımıza, hocamıza sahip çıkmalıyız. Göklere çıkartıyoruz, istenilen, arzulanan bir transfer, masadan kalktığımız bir transfer olmuyor sonra tam tersi istikamete geçiyoruz. Mantığımızla hareket etmiyoruz. Unutmamamız gereken bir konu var; 9-10-11-12-13 olmasın. Bunu başka camialar yaşadı. Bu gidişatı durdurmak istiyorsak, sadece sahadaki futbolculara, yönetime, teknik kadroya görev düşmüyor. Aklıselim davranmak gerekiyor” diye konuştu.'İnanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir'Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını belirten Başkan Koç, “Komisyon kurulduğunu TFF açıkladı. Bu doğru bir karar, ancak bize göre geç kalınmış bir karar. İnşallah çok geç kalmadan, biliyorsunuz Nihat Özdemir yönetimindeki federasyona bundan bahsedildi. Hiçbir şey yapılmadı. Bu sefer öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah komisyon kısa sürede çalışmaya başlar, aksi durumda bu gereksiz tartışmalar uzayarak devam edecektir. Bundan sonraki beklentimiz, tarafsız bir şekilde kaynakları ve belgeleri derinlemesine incelemek, tarihi belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Çok bekledik, acelemiz yok, oldu bittiye de gelmesin. Bizler bu süreçte bize düşen ne varsa, sunmaya karşılamaya hazırız. Türk topraklarında 1959’dan önce futbol oynanıyor veya oynanmıyordu bu kadar basit. Bir gün biri çıkıp, ‘3 puanlı sisteme geçtikten sonra 2 puanlı sistemdeki şampiyonluklar sayılmıyor.’ Bu durumdan hiçbir farkı yok, dolayısıyla bizim açımızdan 1959 öncesi mücadelemiz sportif rekabetin veya bir üstünlük kurma refleksi değildir. Bu konuya böyle baktığımız aşikârdır. Tarihimizin, efsanelerimizin, sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Bunun Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun tarihi konusudur. Hakkımızı hukuk dışı etmenlerle, gasp etmeye çalışanlarla, 2000’li yıllarda kurdukları hegemonyasına devam etmeye çalışanlarla da onların anlamaya çalıştıkları her türlü dilden mücadeleyi vereceğiz. Can-ı gönülden inanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir” şeklinde konuştu.'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'Sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı formayla mücadele etmesine açıklık getiren Başkan Koç, aldıkları yeni kararı da şu sözlerle ifade etti:“5 yıldızlı formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz, TFF’ye yapılan başvurumuz üzerinden çok ama çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmaması, defalarca başvurduk, yaprak kımıldamaması ve bizim dosyamızın alınarak yine buzdolabına konularak soğutulacağı çabasıydı. Aslında bu hak arayışı için isyan, haykırışın sonucuydu. Yeni TFF yönetimi, onlara haksızlık etmeyelim 1 yıllıktı; bizim konumuzu öncelik yapamadılar. Ama başvuruda 27. ayımızı geçtik. Dikkat edin ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulması kararı aldılar, bu konuda başkan Mehmet Büyükekşi’ye camiamız adına teşekkür ediyorum. Biz Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıktık ve bu kararımızı gösterdik. Ardından son oynadığımız UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçında da 5 yıldızlı formamızla sahada yer aldık. Aslında bu ilkesel bir duruştu. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmamış olsaydı 5 yıldızlı formayla mücadele etmeye devam edecektik, bunu da ilettik. Biz ihtar, puan silme ve ligden düşmeye kadar giden süreci göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Ancak geldiğimiz noktada TFF’nin yaklaşımını son derece doğru buluyor ve saygı göstererek ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu daha fazla baskı altına alınmaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti.”'Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık'Geçtiğimiz sezon kombine alan taraftarların bir kısmının sıkça devrettiklerini tespit ettikleri için kombine sayısında değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Koç, “Biz 38-40 bin kombine satıyoruz, onlar daha doğru yapıyor ve çok daha kısıtlı kombine satıyor. Biz bu sene bu sayıyı 25 bin kombineye indirme kararı aldık. Doğal olarak bunun için kriter koymamız gerekiyordu. Bazıları mağdur olmuş olabilir ama gerçek anlamda mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir yerde karar vermemiz gerekiyordu. Bazen liderler herkesin hoşuna gitmeyen kararlar vermek zorunda kalabiliyorlar. Ekonomik anlamda çok daha büyük bir uygulamaya geçtiğimize de inanıyorum. 40 bin kombine satıyoruz, kalıyor 2 bin, 3 bin maç bileti kalıyor. Dolayısıyla az sayıda Fenerbahçe taraftarımız maçları izlemeye geliyor. Sattığımız kombinenin 5 bini devamlı devrediyor. Bu kombineyi neden alıyorsunuz? Sürekli değişik kişilere devrediliyor. Biz binlerce taraftardan hareket yiyoruz, dolayısıyla bu kararı almak zorundaydık. Devrediyorsanız, kulübünüze devredin, devir hakkınıza girmiyor” diye konuştu.'Aziz Yıldırım, küçük bir hayal dünyasını içinde yaşıyor'Ali Koç, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:“Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oyması, gerginlik yaşanması en çok rakipleri motive ediyor. Eski başkanımız zaman zaman söylemleri ile ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin Fenerbahçe’nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiçte cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılan eleştirilere dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız. Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim; olacak iş değil. Olağan Ekim Ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074147711_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d0a80bf19414111185d9e76ef733e128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, ali koç, kongre, yıldız
fenerbahçe, ali koç, kongre, yıldız

Ali Koç: 'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'

16:47 29.07.2023
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, TFF’nin 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını aktararak, “TFF’nin daha fazla baskı altına alınmaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti” dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlendi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Tüm branşlarda alınan başarılı sonuçlara değinerek sözlerine başlayan Başkan Koç, “Gerek olimpiyatlarda kota mücadelemiz, gerekse uluslararası yarışlarda tek tek yarışlarda durmaksızın süren rekor haberleri, madalya haberlerimiz geliyor hepimizi mutlu ediyor. Sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşımak için var güçleri ile çalışıyorlar. Hepsine bizlere yaşattığı gururlar için teşekkür ediyorum. Tüm spor kulüpleri arasında olimpiyatlara sporcu gönderen kulüp inşallah biz olacağız” diye konuştu.

“Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık”

2023-2024 sezonu için stadyumdaki kombine sayısını düşürme sebeplerini anlatan Ali Koç, geçen sezonu da kısaca değerlendirdi. Koç, “Futbolda özlemimiz 9. seneye taşındı. Normal bir sene olsa aslında başarılı bir sezon geçirdik diyebiliriz. Puan ortalamamız son 12 yılın en iyi puan ortalaması, resmi maçlarda 122 gol attık. Geçmiş 5 yılın şampiyon ortalamasından daha yüksekti, Avrupa’da gruptan namağlup çıktık. Sevilla’yı tek yenen takım bizdik. Sonunda da 10 senedir alamadığımız Türkiye Kupası’nı aldık; bu açıdan baktığınızda başarılı bir sezon ama madalyonun tersine baktığımızda derbi performansı, sezon başında büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyon ilan etmemiz, beklentilerin yüksek olması, Dünya Kupası arasına kadar arzuladığımız Fenerbahçe DNA’sına yakışan futbol tarzı gibi, düşme hattındaki takımlara kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar neticesinde başarısız bir sezon adlandırılabilir. Şampiyonluk hasreti olmasa nispeten başarılı bir sezon diyebiliriz. Hocamızla yollarımızı ayırdık. Türkiye’de 3’lü sistem olmuyor, ligi hafife alırsan hayatında 3’lü oynamamış hocamız, en önemli maçlarda 3’lü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlar da bu da kısmet. Hocayla ilk tanışmamızda, ‘3’lü oynamıyorsun değil mi?’ sorusuydu. Adamın aldığı kupalara bakıyorsun, hiç 3’lü oynamamış, bize geldi 3’lü oynadı. Niye böyle yapıyorsun dediğimizde ise, ‘siz anlamıyorsunuz, ben 3’lü oynamıyorum’ dedi. Herhalde felsefesi böyleydi” ifadelerini kullandı.

'2-3 tane daha nokta atışımız var'

Ali Koç, sezon öncesi yapılan transferlerle ilgili de değerlendirme yaparak şunları söyledi:
“Şu ana kadar iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Bir plan dahilinde, hocamız İsmail Kartal, sportif direktörümüz Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan’ın yoğun çalışmaları sonrasında hareket etmeye devam ediyoruz. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da önümüzdeki hafta içinde halledeceğiz. Şu ana kadar olumlu gidiyor.”

'Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yapan Başkan Koç, “Camianın, taraftarın, sokakta Fenerbahçe’yi konuşan, Fenerbahçe’yi takip eden herkesin taşıdığı sorumluluğun farkında olmasını rica ediyorum. Hocamız ne dedi, ‘Çubukluyu giyen her oyuncu en iyi takımdır, Fenerbahçe bizimdir, Fenerbahçe hepimizindir’ dedi. Hep birlik olalım diyorum. Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kısacası birlik olmak zorundayız, takımımıza, hocamıza sahip çıkmalıyız. Göklere çıkartıyoruz, istenilen, arzulanan bir transfer, masadan kalktığımız bir transfer olmuyor sonra tam tersi istikamete geçiyoruz. Mantığımızla hareket etmiyoruz. Unutmamamız gereken bir konu var; 9-10-11-12-13 olmasın. Bunu başka camialar yaşadı. Bu gidişatı durdurmak istiyorsak, sadece sahadaki futbolculara, yönetime, teknik kadroya görev düşmüyor. Aklıselim davranmak gerekiyor” diye konuştu.

'İnanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir'

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 öncesi komisyon kurulması kararını doğru bulduklarını belirten Başkan Koç, “Komisyon kurulduğunu TFF açıkladı. Bu doğru bir karar, ancak bize göre geç kalınmış bir karar. İnşallah çok geç kalmadan, biliyorsunuz Nihat Özdemir yönetimindeki federasyona bundan bahsedildi. Hiçbir şey yapılmadı. Bu sefer öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah komisyon kısa sürede çalışmaya başlar, aksi durumda bu gereksiz tartışmalar uzayarak devam edecektir. Bundan sonraki beklentimiz, tarafsız bir şekilde kaynakları ve belgeleri derinlemesine incelemek, tarihi belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Çok bekledik, acelemiz yok, oldu bittiye de gelmesin. Bizler bu süreçte bize düşen ne varsa, sunmaya karşılamaya hazırız. Türk topraklarında 1959’dan önce futbol oynanıyor veya oynanmıyordu bu kadar basit. Bir gün biri çıkıp, ‘3 puanlı sisteme geçtikten sonra 2 puanlı sistemdeki şampiyonluklar sayılmıyor.’ Bu durumdan hiçbir farkı yok, dolayısıyla bizim açımızdan 1959 öncesi mücadelemiz sportif rekabetin veya bir üstünlük kurma refleksi değildir. Bu konuya böyle baktığımız aşikârdır. Tarihimizin, efsanelerimizin, sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Bunun Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun tarihi konusudur. Hakkımızı hukuk dışı etmenlerle, gasp etmeye çalışanlarla, 2000’li yıllarda kurdukları hegemonyasına devam etmeye çalışanlarla da onların anlamaya çalıştıkları her türlü dilden mücadeleyi vereceğiz. Can-ı gönülden inanıyoruz ki, TFF baskı altında kalmadan kararlarını verecektir” şeklinde konuştu.

'Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız'

Sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı formayla mücadele etmesine açıklık getiren Başkan Koç, aldıkları yeni kararı da şu sözlerle ifade etti:
“5 yıldızlı formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz, TFF’ye yapılan başvurumuz üzerinden çok ama çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmaması, defalarca başvurduk, yaprak kımıldamaması ve bizim dosyamızın alınarak yine buzdolabına konularak soğutulacağı çabasıydı. Aslında bu hak arayışı için isyan, haykırışın sonucuydu. Yeni TFF yönetimi, onlara haksızlık etmeyelim 1 yıllıktı; bizim konumuzu öncelik yapamadılar. Ama başvuruda 27. ayımızı geçtik. Dikkat edin ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulması kararı aldılar, bu konuda başkan Mehmet Büyükekşi’ye camiamız adına teşekkür ediyorum. Biz Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıktık ve bu kararımızı gösterdik. Ardından son oynadığımız UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçında da 5 yıldızlı formamızla sahada yer aldık. Aslında bu ilkesel bir duruştu. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmamış olsaydı 5 yıldızlı formayla mücadele etmeye devam edecektik, bunu da ilettik. Biz ihtar, puan silme ve ligden düşmeye kadar giden süreci göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Ancak geldiğimiz noktada TFF’nin yaklaşımını son derece doğru buluyor ve saygı göstererek ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu daha fazla baskı altına alınmaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti.”

'Bu sezon 25 bin kombineye indirme kararı aldık'

Geçtiğimiz sezon kombine alan taraftarların bir kısmının sıkça devrettiklerini tespit ettikleri için kombine sayısında değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Koç, “Biz 38-40 bin kombine satıyoruz, onlar daha doğru yapıyor ve çok daha kısıtlı kombine satıyor. Biz bu sene bu sayıyı 25 bin kombineye indirme kararı aldık. Doğal olarak bunun için kriter koymamız gerekiyordu. Bazıları mağdur olmuş olabilir ama gerçek anlamda mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir yerde karar vermemiz gerekiyordu. Bazen liderler herkesin hoşuna gitmeyen kararlar vermek zorunda kalabiliyorlar. Ekonomik anlamda çok daha büyük bir uygulamaya geçtiğimize de inanıyorum. 40 bin kombine satıyoruz, kalıyor 2 bin, 3 bin maç bileti kalıyor. Dolayısıyla az sayıda Fenerbahçe taraftarımız maçları izlemeye geliyor. Sattığımız kombinenin 5 bini devamlı devrediyor. Bu kombineyi neden alıyorsunuz? Sürekli değişik kişilere devrediliyor. Biz binlerce taraftardan hareket yiyoruz, dolayısıyla bu kararı almak zorundaydık. Devrediyorsanız, kulübünüze devredin, devir hakkınıza girmiyor” diye konuştu.

'Aziz Yıldırım, küçük bir hayal dünyasını içinde yaşıyor'

Ali Koç, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:
“Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oyması, gerginlik yaşanması en çok rakipleri motive ediyor. Eski başkanımız zaman zaman söylemleri ile ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin Fenerbahçe’nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiçte cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılan eleştirilere dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız. Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim; olacak iş değil. Olağan Ekim Ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала