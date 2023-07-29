https://sputniknews.com.tr/20230729/aile-hekimlerine-verilen-ihtar-puani-uygulamasi-kaldirildi-1074146098.html

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T15:29+0300

2023-07-29T15:29+0300

2023-07-29T15:29+0300

türkiye

aile hekimliği

ihtarname

kanun

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'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Önceki yönetmelikte yer alan, denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedildiği düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi.İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

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aile hekimliği, ihtarname, kanun