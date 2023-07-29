Adalet Bakanı Tunç: Deprem konusu bizim hükümetimizin en öncelikli konusu

"Deprem ceza soruşturmaları diğer taraftan devam ediyor. Bu konuda hukuki süreci titizlikle takip ediyoruz. 11 vilayetimizde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama, 642 adli kontrol, 764 diğer tedbir kararları verildi. Özellikle bilirkişi incelemeleri, teknik üniversitelere gönderilen dosyalar ve gelecek raporlar doğrultusunda da tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilerek süreç devam edecek. Sorumlularla ilgili en doğru kararı verecek olan bağımsız ve tarafsız yargımızdır. Özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili burada tespit ettiğimiz bazı problemler var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilk tespitlerinden sonra vatandaşlarımızın mahkemelere giderek yeniden bir tespit yaptırdığını görüyoruz. Bu tespitler arasındaki farklılıkların giderilmesi noktasında bazı hukuki düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri yapmamız gerekecek. Bununla ilgili özellikle idare mahkemelerinde şu anda yoğunlaşan davalar var. Yürütmeyi durdurma talepli davalar var. Bu davalar neticesinde binaların yıkımıyla ilgili süreç geciktiğinde o binaların, ağır hasarlı binaların ileride risk oluşturduğunu görüyoruz. Sürecin hızlandırılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor."