https://sputniknews.com.tr/20230729/abdden-tayvana-345-milyon-dolarlik-askeri-yardim-1074133995.html

ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım

ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T03:06+0300

2023-07-29T03:06+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230727/cinden-abdye-pasifik-adalari-hicbir-ulkenin-arka-bahcesi-degil-1074056965.html

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