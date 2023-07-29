https://sputniknews.com.tr/20230729/abdden-tayvana-345-milyon-dolarlik-askeri-yardim-1074133995.html
ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım
ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım
ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T03:06+0300
2023-07-29T03:06+0300
2023-07-29T03:06+0300
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tayvan
askeri yardım
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ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/cinden-abdye-pasifik-adalari-hicbir-ulkenin-arka-bahcesi-degil-1074056965.html
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çin, abd, tayvan, askeri yardım
çin, abd, tayvan, askeri yardım
ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım
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ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.
Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.
ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.