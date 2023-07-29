https://sputniknews.com.tr/20230729/5-ildeki-12-yer-kesin-korunacak-hassas-alan-olarak-ilan-edildi-1074135119.html
5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T09:19+0300
2023-07-29T09:19+0300
2023-07-29T09:19+0300
türkiye
koruma
koruma alanı
resmi gazete
sit alanı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.Buna göre, Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
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koruma, koruma alanı, resmi gazete, sit alanı
koruma, koruma alanı, resmi gazete, sit alanı
5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
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Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.
Buna göre, Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.