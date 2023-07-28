https://sputniknews.com.tr/20230728/zuckerberge-yonelik-tahkir-suclamasinda-kritik-oylama-iptal-edildi--1074101448.html

Zuckerberg'e yönelik 'tahkir' suçlamasında kritik oylama iptal edildi

Zuckerberg'e yönelik 'tahkir' suçlamasında kritik oylama iptal edildi

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, sosyal medya hesabından Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T12:23+0300

2023-07-28T12:23+0300

2023-07-28T12:23+0300

dünya

mark zuckerberg

meta

kongre

suçlama

abd

abd kongresi

tahkir davası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103298/05/1032980531_0:0:5427:3053_1920x0_80_0_0_63db7bba13e025020a4515313eadeafe.jpg

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Twitter hesabından 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanan Zuckerberg'e ilişkin açıklamada bulundu.Jordan, teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için Zuckerberg'in 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için oylama yapmaktan vazgeçildiğini duyurdu.Komite toplantısından önce yaptığı paylaşımda Jordan, "Facebook'un tam işbirliğini benimsemesi nedeniyle Komite tahkir suçlamasını askıya alma kararı verdi. Şimdilik" dedi.Jordan, "Açık konuşmak gerekirse, tahkir suçlaması hala gündemde ve Facebook tam işbirliğinde bulunmazsa kullanılacak" vurgusunu yaptı.'Kongre'yi tahkir' suçlamasıŞirketlerinin muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında talep edilen belgelerin 'kasıtlı olarak' komiteye iletilmediği gerekçesiyle Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için komitede dün bir oylama yapılması planlanmıştı.Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulsaydı, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecekti.Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştıBu arada, Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta'nın Temsilciler Meclisi'ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştı.Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-cumhuriyetcilerden-zuckerberge-tahkir-suclamasi--1074003409.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mark zuckerberg, meta, kongre, suçlama, abd, abd kongresi, tahkir davası