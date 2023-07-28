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https://sputniknews.com.tr/20230728/zuckerberge-yonelik-tahkir-suclamasinda-kritik-oylama-iptal-edildi--1074101448.html
Zuckerberg'e yönelik 'tahkir' suçlamasında kritik oylama iptal edildi
Zuckerberg'e yönelik 'tahkir' suçlamasında kritik oylama iptal edildi
ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, sosyal medya hesabından Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:23+0300
2023-07-28T12:23+0300
dünya
mark zuckerberg
meta
kongre
suçlama
abd
abd kongresi
tahkir davası
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Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Twitter hesabından 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanan Zuckerberg'e ilişkin açıklamada bulundu.Jordan, teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için Zuckerberg'in 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için oylama yapmaktan vazgeçildiğini duyurdu.Komite toplantısından önce yaptığı paylaşımda Jordan, "Facebook'un tam işbirliğini benimsemesi nedeniyle Komite tahkir suçlamasını askıya alma kararı verdi. Şimdilik" dedi.Jordan, "Açık konuşmak gerekirse, tahkir suçlaması hala gündemde ve Facebook tam işbirliğinde bulunmazsa kullanılacak" vurgusunu yaptı.'Kongre'yi tahkir' suçlamasıŞirketlerinin muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında talep edilen belgelerin 'kasıtlı olarak' komiteye iletilmediği gerekçesiyle Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için komitede dün bir oylama yapılması planlanmıştı.Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulsaydı, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecekti.Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştıBu arada, Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta'nın Temsilciler Meclisi'ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştı.Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-cumhuriyetcilerden-zuckerberge-tahkir-suclamasi--1074003409.html
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mark zuckerberg, meta, kongre, suçlama, abd, abd kongresi, tahkir davası
mark zuckerberg, meta, kongre, suçlama, abd, abd kongresi, tahkir davası

Zuckerberg'e yönelik 'tahkir' suçlamasında kritik oylama iptal edildi

12:23 28.07.2023
© AP Photo / Andrew HarnikFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, sosyal medya hesabından Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için yapılması planlanan oylamadan vazgeçildiğini bildirdi.
Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Twitter hesabından 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanan Zuckerberg'e ilişkin açıklamada bulundu.
Jordan, teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için Zuckerberg'in 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için oylama yapmaktan vazgeçildiğini duyurdu.
Komite toplantısından önce yaptığı paylaşımda Jordan, "Facebook'un tam işbirliğini benimsemesi nedeniyle Komite tahkir suçlamasını askıya alma kararı verdi. Şimdilik" dedi.
Jordan, "Açık konuşmak gerekirse, tahkir suçlaması hala gündemde ve Facebook tam işbirliğinde bulunmazsa kullanılacak" vurgusunu yaptı.

'Kongre'yi tahkir' suçlaması

Şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında talep edilen belgelerin 'kasıtlı olarak' komiteye iletilmediği gerekçesiyle Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için komitede dün bir oylama yapılması planlanmıştı.
Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulsaydı, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecekti.

Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştı

Bu arada, Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta'nın Temsilciler Meclisi'ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştı.
Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.
Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
DÜNYA
ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
26 Temmuz, 12:27
Türkiye
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