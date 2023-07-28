https://sputniknews.com.tr/20230728/van-golunde-kayanin-uzerinde-mahsur-kaldi-uzaktan-kumandali-aracla-kurtarildi-1074090392.html
Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı: Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı
Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı: Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı
Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp girince üzerine çıktığı sudaki bir kayada mahsur kalan vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T10:32+0300
2023-07-28T10:32+0300
2023-07-28T10:32+0300
yaşam
kaya
van gölü
insansız araç
araç
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Van Gölü'nde yüzen Ali Murat Taşçı, kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi.Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı.Can kurtarma aracıyla karaya çıkartıldıBurada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı.Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
van gölü
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kaya, van gölü, insansız araç, araç
kaya, van gölü, insansız araç, araç
Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı: Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı
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Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp girince üzerine çıktığı sudaki bir kayada mahsur kalan vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla kurtarıldı.
Van Gölü'nde yüzen Ali Murat Taşçı, kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi.
Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı.
Can kurtarma aracıyla karaya çıkartıldı
Burada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı.
Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.