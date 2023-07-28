https://sputniknews.com.tr/20230728/van-golunde-kayanin-uzerinde-mahsur-kaldi-uzaktan-kumandali-aracla-kurtarildi-1074090392.html

Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı: Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı

Van Gölü'nde kayanın üzerinde mahsur kaldı: Uzaktan kumandalı araçla kurtarıldı

Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp girince üzerine çıktığı sudaki bir kayada mahsur kalan vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T10:32+0300

2023-07-28T10:32+0300

2023-07-28T10:32+0300

yaşam

kaya

van gölü

insansız araç

araç

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Van Gölü'nde yüzen Ali Murat Taşçı, kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi.Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı.Can kurtarma aracıyla karaya çıkartıldıBurada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı.Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

van gölü

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kaya, van gölü, insansız araç, araç