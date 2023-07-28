https://sputniknews.com.tr/20230728/ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravlev-askeri-torenle-defnedildi-1074123722.html

Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi

Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T19:57+0300

2023-07-28T19:57+0300

2023-07-28T19:59+0300

ukrayna krizi

ria novosti

muhabir

saldırı

rostislav juravlev

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Özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, annesinin isteği üzerine Yekaterinburg kentinde son yolculuğuna uğurlandı.Rus gazeteci Yekaterinburg'daki Şirokoreçenskoye mezarlığında düzenlenen askeri törenle gömüldü.Törene Sputnik ve Russia Today'in de bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de katıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Juravlev'i Cesaret Nişanıyla ödüllendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230202/berlindeki-ria-novosti-binasina-saldiri-duzenleyen-supheli-gunler-oncesinden-binayi-gozluyormus-1066489836.html

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ria novosti, muhabir, saldırı, rostislav juravlev