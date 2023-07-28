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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravlev-askeri-torenle-defnedildi-1074123722.html
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:57+0300
2023-07-28T19:59+0300
ukrayna krizi
ria novosti
muhabir
saldırı
rostislav juravlev
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Özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, annesinin isteği üzerine Yekaterinburg kentinde son yolculuğuna uğurlandı.Rus gazeteci Yekaterinburg'daki Şirokoreçenskoye mezarlığında düzenlenen askeri törenle gömüldü.Törene Sputnik ve Russia Today'in de bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de katıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Juravlev'i Cesaret Nişanıyla ödüllendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/berlindeki-ria-novosti-binasina-saldiri-duzenleyen-supheli-gunler-oncesinden-binayi-gozluyormus-1066489836.html
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ria novosti, muhabir, saldırı, rostislav juravlev
ria novosti, muhabir, saldırı, rostislav juravlev

Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi

19:57 28.07.2023 (güncellendi: 19:59 28.07.2023)
© Sputnik Rostislav Juravlev
 Rostislav Juravlev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev defnedildi.
Özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, annesinin isteği üzerine Yekaterinburg kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rus gazeteci Yekaterinburg'daki Şirokoreçenskoye mezarlığında düzenlenen askeri törenle gömüldü.

Törene Sputnik ve Russia Today'in de bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Juravlev'i Cesaret Nişanıyla ödüllendirmişti.
Almanya-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
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