https://sputniknews.com.tr/20230728/ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravlev-askeri-torenle-defnedildi-1074123722.html
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:57+0300
2023-07-28T19:57+0300
2023-07-28T19:59+0300
ukrayna krizi
ria novosti
muhabir
saldırı
rostislav juravlev
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Özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, annesinin isteği üzerine Yekaterinburg kentinde son yolculuğuna uğurlandı.Rus gazeteci Yekaterinburg'daki Şirokoreçenskoye mezarlığında düzenlenen askeri törenle gömüldü.Törene Sputnik ve Russia Today'in de bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de katıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Juravlev'i Cesaret Nişanıyla ödüllendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/berlindeki-ria-novosti-binasina-saldiri-duzenleyen-supheli-gunler-oncesinden-binayi-gozluyormus-1066489836.html
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ria novosti, muhabir, saldırı, rostislav juravlev
ria novosti, muhabir, saldırı, rostislav juravlev
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
19:57 28.07.2023 (güncellendi: 19:59 28.07.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev defnedildi.
Özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Juravlev, annesinin isteği üzerine Yekaterinburg kentinde son yolculuğuna uğurlandı.
Rus gazeteci Yekaterinburg'daki Şirokoreçenskoye mezarlığında düzenlenen askeri törenle gömüldü.
Törene Sputnik ve Russia Today'in de bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Juravlev'i Cesaret Nişanıyla ödüllendirmişti.