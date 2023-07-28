https://sputniknews.com.tr/20230728/turkiyenin-kredi-risk-primi-geriledi-1074127978.html

Türkiye'nin kredi risk primi geriledi

Türkiye'nin kredi risk primi geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T22:04+0300

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ekonomi

türkiye

kredi

prim

kredi risk primi

mehmet şimşek

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Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor.Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.Bakan Şimşek: Risk primi 400 baz puanın altını gördüKonuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."

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türkiye, kredi, prim, kredi risk primi, mehmet şimşek