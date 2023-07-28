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Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı
Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan müdahalenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.Yangın söndürmenin yanı sıra afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirilen Be-200ÇS amfibik uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı

13:55 28.07.2023
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan müdahalenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.
Yangın söndürmenin yanı sıra afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirilen Be-200ÇS amfibik uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Türkiye'deki yangın sondürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı İnfografik - Sputnik Türkiye
Türkiye'deki yangın sondürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı İnfografik - Sputnik Türkiye
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