https://sputniknews.com.tr/20230728/turkiyedeki-yangin-sondurme-calismalarina-katilan-rus-be-200-amfibik-ucagi-1074105858.html
Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı
Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T13:55+0300
2023-07-28T13:55+0300
2023-07-28T13:55+0300
multimedya
infografik
rus be-200
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074104507_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd963467793a751a3fb18658d0f8879f.png
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan müdahalenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.Yangın söndürmenin yanı sıra afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirilen Be-200ÇS amfibik uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074104507_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dc6ee00880832a622f6af0a57d1343d1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, rus be-200, rusya, türkiye, инфографика
infografik, rus be-200, rusya, türkiye, инфографика
Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı
Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan müdahalenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.
Yangın söndürmenin yanı sıra afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirilen Be-200ÇS amfibik uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.