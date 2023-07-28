https://sputniknews.com.tr/20230728/turkiyedeki-yangin-sondurme-calismalarina-katilan-rus-be-200-amfibik-ucagi-1074105858.html

Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı

Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus Be-200 amfibik uçağı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T13:55+0300

2023-07-28T13:55+0300

2023-07-28T13:55+0300

multimedya

infografik

rus be-200

rusya

türkiye

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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan müdahalenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.Yangın söndürmenin yanı sıra afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirilen Be-200ÇS amfibik uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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