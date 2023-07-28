Turizmci Bülbüloğlu’dan ‘oteller fiyat düşürsün’ diyen TÜRSAB'a: Mısır'a değil bize getirsinler

"Dış pazarda ise resort turizminde dünyanın en ucuzlarından biriyiz. Dünyada misafir kabul eden ülkeler arasında ilk dörtteyiz. İspanya, Fransa, Amerika ve İtalya güçlü dünya devleri ve Yunanistan kapasite olarak bizim kadar olmasa da onlar da Akdeniz çanağının en büyük oyuncularından. Biz her segmentteki müşteriye hitap ediyoruz. İspanya’nın misafiri de bizim misafiriz, Yunanistan’ın da misafiri bizim misafirimiz. Yıllardan beri bize en çok misafir getiren ülke Rusya idi ve 7.5 milyon misafiri ağırlıyorduk ama bu sene Rus misafirler yok. Ruble’nin Dolar karşısında yüzde 45 civarlarında değer kaybetmesi oradaki Rus misafirlerin alım gücünü etkiliyor çünkü onlar Ruble ile gidip dolara çevirip Türkiye tatilini Dolar’la satın alıyor. Rusya’dan gelen misafirler Türkiye’ye yürüyerek gelmiyor hepsi uçakla geliyor. Rusya tarafında uçak tarafında problem var. Rusya – Ukrayna savaşından dolayı Amerika’nın yaptırımları var. Türkiye’deki fiyatların döviz bazında da yükselmesi turizm piyasasına büyük bir boşluk bıraktı. Bu sene 4.5 milyon civarında Rus misafirleri ağırlarız diye düşünüyoruz yani 2.5 milyon kişi kaybımız var. 1 milyondan fazla da Ukraynalı misafir kaybımız var ve hala konaklama sektörü hak ettiği parayı kazanamıyor çünkü masrafları çok fazla. Bir otelin personel gideri, toplam giderinin yüzde 40’ı ama şu an yüzde 50 oranını geçmiş durumda ve üst segmentteki otellerde bu oran yüzde 70’lere varabiliyor. Ben otel sahibiyim ben bile gidip bir otelde kalamam."