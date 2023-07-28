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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/turizmci-bulbulogludan-oteller-fiyat-dusursun-diyen-tursaba-misira-degil-bize-getirsinler-1074127783.html
Turizmci Bülbüloğlu’dan ‘oteller fiyat düşürsün’ diyen TÜRSAB'a: Mısır'a değil bize getirsinler
Turizmci Bülbüloğlu’dan ‘oteller fiyat düşürsün’ diyen TÜRSAB'a: Mısır'a değil bize getirsinler
Türkiye İhracatçılar Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülbüloğlu, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’nın otellere ‘fiyatları düşürün’ uyarısına, “Biz, iç pazar yaşasın... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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TÜRSAB Başkan Firüz Bağlıkaya’nın otellere ‘fiyatları düşürün’ uyarısını ve yabancı turistlerin Türkiye yerine başka turizm destinasyonlarını tercih etmeye başladığına yönelik verileri Türkiye İhracatçılar Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülent Bülbüloğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.Turizmci Bülbüloğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:Üst segmentte inanılmaz fiyatlar var oteller boş'Rusya tarafında problem var'
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türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), radyo, rus turist, turist, yerli turist, yabancı turist, otel
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), radyo, rus turist, turist, yerli turist, yabancı turist, otel

Turizmci Bülbüloğlu’dan ‘oteller fiyat düşürsün’ diyen TÜRSAB'a: Mısır'a değil bize getirsinler

22:19 28.07.2023
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Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Türkiye İhracatçılar Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülbüloğlu, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’nın otellere ‘fiyatları düşürün’ uyarısına, “Biz, iç pazar yaşasın, dengeler bozulmasın diye her sene olması gerektiğinden daha az zam yapıyoruz. Fakat alım gücü düştü onu da biliyoruz. Mısır’a gitmesinler, gelsin Antalya’da tatil yapsınlar” yorumunu yaptı.
TÜRSAB Başkan Firüz Bağlıkaya’nın otellere ‘fiyatları düşürün’ uyarısını ve yabancı turistlerin Türkiye yerine başka turizm destinasyonlarını tercih etmeye başladığına yönelik verileri Türkiye İhracatçılar Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülent Bülbüloğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.

Turizmci Bülbüloğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Firuz Başkan bunu söylüyor ama taşın altında bizim de elimiz var. Konaklama sektörünü yönetmek o kadar da kolay değil. Kimse odasının boş kalmasını istemez. Acenta tarafları da çok mutlu değil, biliyorum ama otel gibi boş kalan yatağı olmuyor, bizim odamız boş olunca çöpe gitmiş sayıyoruz. Maliyetlerimizi yansıtsak ya da iki sene önceki kârımızı tekrar elde edelim desek fiyatlar başka boyutlara gider. Biz, iç pazar yaşasın dengeler bozulmasın diye iç pazara her sene olması gerektiğinden daha az zam yapıyoruz. Fiyatlarımız uygun ama segmentine göre uygun ama alım gücü düştü onu biz de biliyoruz. Mısır’a gitmesin gelsin Antalya’da tatil yapsın. Eğer öyle bir şey varsa Firuz Başkan da Mısır’a götürmesin, bize getirsin."

Üst segmentte inanılmaz fiyatlar var oteller boş

"Üst segmentteki otellerde boşluk var çünkü fiyatlar artık inanılmaz boyutlara gitti. Üst segmentteki otelin maliyetiyle orta segmentteki otelin maliyeti birbirlerinden çok farkı, aradaki makas çok fazla. Dolayısıyla pek de indirim yapacak pozisyonları yok. Konaklama sektöründeki hiçbir turizmci odasının boş olmasını istemez çünkü boş ise o günü o oda için çöpe atmış oluyorsunuz ama şu anki şartlarda o çok da mümkün değil. Orta segmentdeki otellerde de problem var çünkü orta segmentteki müşteride de alım gücü zayıfladı. İnsanlar artık ay sonunda kredi kartını nasıl ödeyecek diye düşünüyor ve tatil dönemi olmasına rağmen tatilini ikinci plana bırakmış durumda ya da bütçesine göre hareket ediyor. Eskiden yedi gün tatil yapan bir aile artık üç gün tatil yapıyor ya da arabada kalıyor. Arabalarda kalan insanları görmeye başladık."

'Rusya tarafında problem var'

"Dış pazarda ise resort turizminde dünyanın en ucuzlarından biriyiz. Dünyada misafir kabul eden ülkeler arasında ilk dörtteyiz. İspanya, Fransa, Amerika ve İtalya güçlü dünya devleri ve Yunanistan kapasite olarak bizim kadar olmasa da onlar da Akdeniz çanağının en büyük oyuncularından. Biz her segmentteki müşteriye hitap ediyoruz. İspanya’nın misafiri de bizim misafiriz, Yunanistan’ın da misafiri bizim misafirimiz. Yıllardan beri bize en çok misafir getiren ülke Rusya idi ve 7.5 milyon misafiri ağırlıyorduk ama bu sene Rus misafirler yok. Ruble’nin Dolar karşısında yüzde 45 civarlarında değer kaybetmesi oradaki Rus misafirlerin alım gücünü etkiliyor çünkü onlar Ruble ile gidip dolara çevirip Türkiye tatilini Dolar’la satın alıyor. Rusya’dan gelen misafirler Türkiye’ye yürüyerek gelmiyor hepsi uçakla geliyor. Rusya tarafında uçak tarafında problem var. Rusya – Ukrayna savaşından dolayı Amerika’nın yaptırımları var. Türkiye’deki fiyatların döviz bazında da yükselmesi turizm piyasasına büyük bir boşluk bıraktı. Bu sene 4.5 milyon civarında Rus misafirleri ağırlarız diye düşünüyoruz yani 2.5 milyon kişi kaybımız var. 1 milyondan fazla da Ukraynalı misafir kaybımız var ve hala konaklama sektörü hak ettiği parayı kazanamıyor çünkü masrafları çok fazla. Bir otelin personel gideri, toplam giderinin yüzde 40’ı ama şu an yüzde 50 oranını geçmiş durumda ve üst segmentteki otellerde bu oran yüzde 70’lere varabiliyor. Ben otel sahibiyim ben bile gidip bir otelde kalamam."

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