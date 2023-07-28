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https://sputniknews.com.tr/20230728/ticaret-bakani-omer-bolat-market-denetimlerinde-176-milyon-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1074090701.html
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Market denetimlerinde 176 milyon lira idari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Market denetimlerinde 176 milyon lira idari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T10:32+0300
2023-07-28T10:32+0300
ekonomi
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
ceza
ticaret bakanlığı
ömer bolat
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çekti.Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Bolat, vatandaşlara yönelik haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicileri koruyucu tedbirler aldıklarının altını çizdi.Bolat, denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.Gıda ve market denetimleriBakan Bolat, vatandaşları haksız uygulamalardan korumak için sürdürülen gıda ve market ürünlerine ilişkin denetimler kapsamında Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme ve Reklam kurullarınca cezalar uygulandığını anımsattı.Bolat şunları kaydetti:İç ticaretle ilgili olarak yapılan muhtelif düzenlemelere de değinen Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar için net işlem hacmi ile işlem sayısı kriteri göz önünde bulundurularak küçük ölçekli ve e-ticarete yeni başlayan işletmelerin haksız rekabet koşullarından korunmasına çalışıldığını ifade etti.Bolat, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile alışveriş merkezlerinin ortak giderlerinin paylaşımı ile ortak gelirlerin kullanımının adil bir zemine oturtulduğunu, bu süreçlerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine yönelik düzenleme yapıldığını bildirdi.Bakan Bolat, bu yıl "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da değişikliğe gidilerek, toptancı hallerinde tahsis hakkı bulunan iş yerleri için 12 yıllık kira süresinin 18 yıla çıkarıldığını, kira ücretlerinin artışından kaynaklı sebze ve meyve fiyatlarında oluşması muhtemel artışların önüne geçilerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlandığını belirtti.
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fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, ceza, ticaret bakanlığı, ömer bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Market denetimlerinde 176 milyon lira idari para cezası uygulandı

10:32 28.07.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan para cezasının da 361 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çekti.
Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Bolat, vatandaşlara yönelik haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicileri koruyucu tedbirler aldıklarının altını çizdi.
Bolat, denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Gıda ve market denetimleri

Bakan Bolat, vatandaşları haksız uygulamalardan korumak için sürdürülen gıda ve market ürünlerine ilişkin denetimler kapsamında Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme ve Reklam kurullarınca cezalar uygulandığını anımsattı.
Bolat şunları kaydetti:
"Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon lira, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon lira, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Buna göre, 2023'te otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan para cezası toplam 361 milyon liraya ulaşmıştır."
İç ticaretle ilgili olarak yapılan muhtelif düzenlemelere de değinen Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar için net işlem hacmi ile işlem sayısı kriteri göz önünde bulundurularak küçük ölçekli ve e-ticarete yeni başlayan işletmelerin haksız rekabet koşullarından korunmasına çalışıldığını ifade etti.
Bolat, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile alışveriş merkezlerinin ortak giderlerinin paylaşımı ile ortak gelirlerin kullanımının adil bir zemine oturtulduğunu, bu süreçlerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine yönelik düzenleme yapıldığını bildirdi.
Bakan Bolat, bu yıl "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da değişikliğe gidilerek, toptancı hallerinde tahsis hakkı bulunan iş yerleri için 12 yıllık kira süresinin 18 yıla çıkarıldığını, kira ücretlerinin artışından kaynaklı sebze ve meyve fiyatlarında oluşması muhtemel artışların önüne geçilerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlandığını belirtti.
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'fahiş fiyat' açıklaması
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