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TFF'den başvuru açıklaması: 'UEFA'ya ortak başvuru kararı aldık'
TFF'den başvuru açıklaması: 'UEFA'ya ortak başvuru kararı aldık'
Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032'ye birlikte ev sahipliği yapmak için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte UEFA'ya birlikte başvurulduğunu açıkladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
italya
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Türkiye ve İtalya Futbol Federasyonu, 2032 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak adına birlikte başvuru yapıldığını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230719/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-ligimiz-dunyanin-en-degerli-10-ligi-arasinda-1073685092.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, italya

TFF'den başvuru açıklaması: 'UEFA'ya ortak başvuru kararı aldık'

13:13 28.07.2023 (güncellendi: 13:48 28.07.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032'ye birlikte ev sahipliği yapmak için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte UEFA'ya birlikte başvurulduğunu açıkladı.
Türkiye ve İtalya Futbol Federasyonu, 2032 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak adına birlikte başvuru yapıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır. Geçmişte düzenlenen EURO 2020, EURO 2012 ve EURO 2008 ile 2002 FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaların başarı ile tamamlanması, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir. UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında
19 Temmuz, 02:41
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