TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Medya Ombudsmanı Bildirici: Bazı gazeteciler CHP’yi ‘dizayn etme’ çabası içinde
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230728/tff-baskani-buyukeksi-uefa-basvurumuzu-kabul-ederse-euro-2032-icin-baska-rakibimiz-yok-1074120800.html
TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok
TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin İtalya ile ortak düzenlenmesi yönünde UEFA'ya yapılacak başvuru ile ilgili, "EURO 2032... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T18:26+0300
2023-07-28T18:26+0300
türkiye
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033878_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_74a9995653c6d90896c9b9cbc7c09879.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz'TFF olarak geçtiğimiz aylarda hem 2028 hem de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık başvurusu yaptıklarını kaydeden başkan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvuruları 10 Ekim'de neticelenecek. Adaylığımızda Euro 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık, Euro 2032 için ise rakibimiz İtalya'ydı. İtalyan Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Bu müzakere neticesinde Euro 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapma yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse Euro 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok. Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz için de bir milat olacak. Özellikle yüzyıllara, Roma İmparatorluğu'na dayanan benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesinin birlikte hareket edecek olmasının yanı sıra geçmişe baktığımızda iki ülke tarafından düzenlenen gerek Avrupa Şampiyonası gerekse Dünya Kupası organizasyonlarının son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti. Şu anda Euro 2028 adaylığından vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. Eğer Euro 2032 için İtalya ile ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, Euro 2028 adaylığından çekileceğiz. İtalya birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. İnşallah iki ülke için de hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.İtalya ile ortak adaylık başvurusu için yaptıkları müzakerelere de değinen Büyükekşi, "Zaten EURO 2032'yi tek başımıza düzenlemek için yaptığımız başvuruda seçtiğimiz 10 tane şehir vardı. İtalya Futbol Federasyonu'nun kendi başvurusu için belirlediği 10 tane şehir var. Birlikte müracaat ederken daha önce belirlediğimiz şehirlerin dışına çıkmadan, bu şehirlerin içerisinden seçim yapacağız. Belki şehir sayıları düşecek çünkü ortak ev sahipliğinde maçlar yarı yarıya bölünecek. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026 yılına kadar süremiz var. Ama önce 10 Ekim'de UEFA'nın bu başvurumuzu kabul etmesi lazım. UEFA başvurumuzu kabul ettikten sonra bu tür detaylara gireceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Bu başvurularımızda ev sahibi olma şansını oylamada bazen büyük farkla, bazen de bir oy farkla kaybetti. Maalesef bu zamana kadar bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak kısmet olmadı. Ama inşallah çok büyük ihtimalle bunu İtalya ile ortaklaşa yaparak bu hedefimize ulaşmış olacağız. Bunun da gerek ülkemiz gerekse İtalya açısından soft power olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapmanın hem futbolumuza hem ekonomimize hem de turizmimize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde doğru bir strateji ile yönetmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033878_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_431ba88f24ebe1ea756787b5eb6353c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası

TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok

18:26 28.07.2023
© İHAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin İtalya ile ortak düzenlenmesi yönünde UEFA'ya yapılacak başvuru ile ilgili, "EURO 2032 ev sahipliği için İtalya ile ortak başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 ev sahipliği için bir başka rakibimiz yok" dedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz'

TFF olarak geçtiğimiz aylarda hem 2028 hem de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık başvurusu yaptıklarını kaydeden başkan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvuruları 10 Ekim'de neticelenecek. Adaylığımızda Euro 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık, Euro 2032 için ise rakibimiz İtalya'ydı. İtalyan Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Bu müzakere neticesinde Euro 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapma yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse Euro 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok. Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz için de bir milat olacak. Özellikle yüzyıllara, Roma İmparatorluğu'na dayanan benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesinin birlikte hareket edecek olmasının yanı sıra geçmişe baktığımızda iki ülke tarafından düzenlenen gerek Avrupa Şampiyonası gerekse Dünya Kupası organizasyonlarının son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti. Şu anda Euro 2028 adaylığından vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. Eğer Euro 2032 için İtalya ile ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, Euro 2028 adaylığından çekileceğiz. İtalya birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. İnşallah iki ülke için de hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.
İtalya ile ortak adaylık başvurusu için yaptıkları müzakerelere de değinen Büyükekşi, "Zaten EURO 2032'yi tek başımıza düzenlemek için yaptığımız başvuruda seçtiğimiz 10 tane şehir vardı. İtalya Futbol Federasyonu'nun kendi başvurusu için belirlediği 10 tane şehir var. Birlikte müracaat ederken daha önce belirlediğimiz şehirlerin dışına çıkmadan, bu şehirlerin içerisinden seçim yapacağız. Belki şehir sayıları düşecek çünkü ortak ev sahipliğinde maçlar yarı yarıya bölünecek. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026 yılına kadar süremiz var. Ama önce 10 Ekim'de UEFA'nın bu başvurumuzu kabul etmesi lazım. UEFA başvurumuzu kabul ettikten sonra bu tür detaylara gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Bu başvurularımızda ev sahibi olma şansını oylamada bazen büyük farkla, bazen de bir oy farkla kaybetti. Maalesef bu zamana kadar bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak kısmet olmadı. Ama inşallah çok büyük ihtimalle bunu İtalya ile ortaklaşa yaparak bu hedefimize ulaşmış olacağız. Bunun da gerek ülkemiz gerekse İtalya açısından soft power olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapmanın hem futbolumuza hem ekonomimize hem de turizmimize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde doğru bir strateji ile yönetmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала