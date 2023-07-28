https://sputniknews.com.tr/20230728/sanliurfa-buyuksehir-belediyesi-ile-danimarka-multeci-konseyi-arasinda-protokol-imzalandi-1074123757.html
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:53+0300
2023-07-28T19:53+0300
2023-07-28T19:53+0300
türkiye
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
danimarka
mülteci
danimarka mülteci konseyi
zeynel abidin beyazgül
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dâhilinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreni yapıldı. Belediye Başkanı Beyazgül ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) Ülke Direktörü Mohannad Othman işbirliği protokolünü imzalayarak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 Şubat depremlerinden ve ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu hayata geçirilen ve imzalanan işbirliği Protokolü ile yerli ve göçmen olmak üzere 300 personelin kısa süreli olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında yapılan olan işbirliği protokolü Şanlıurfa ili ihtiyaç (Göçmen ve Yerli) sahiplerine yönelik istihdam sağlamak üzere hazırlandı. Protokol süresi 2 ay olarak belirlendi. Uygulama ve yürütme, koordinasyon ve genel denetimi Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ile tanzim edilecek.
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şanlıurfa büyükşehir belediyesi, danimarka, mülteci, danimarka mülteci konseyi, zeynel abidin beyazgül
şanlıurfa büyükşehir belediyesi, danimarka, mülteci, danimarka mülteci konseyi, zeynel abidin beyazgül
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara kısa süreli istihdam imkânı sağlanacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dâhilinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.
Belediye Başkanı Beyazgül ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) Ülke Direktörü Mohannad Othman işbirliği protokolünü imzalayarak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 Şubat depremlerinden ve ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu hayata geçirilen ve imzalanan işbirliği Protokolü ile yerli ve göçmen olmak üzere 300 personelin kısa süreli olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında yapılan olan işbirliği protokolü Şanlıurfa ili ihtiyaç (Göçmen ve Yerli) sahiplerine yönelik istihdam sağlamak üzere hazırlandı.
Protokol süresi 2 ay olarak belirlendi. Uygulama ve yürütme, koordinasyon ve genel denetimi Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ile tanzim edilecek.