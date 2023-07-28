Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Medya Ombudsmanı Bildirici: Bazı gazeteciler CHP’yi ‘dizayn etme’ çabası içinde
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230728/sanliurfa-buyuksehir-belediyesi-ile-danimarka-multeci-konseyi-arasinda-protokol-imzalandi-1074123757.html
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:53+0300
2023-07-28T19:53+0300
türkiye
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
danimarka
mülteci
danimarka mülteci konseyi
zeynel abidin beyazgül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074123273_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_841fc96710e1d11e32fa0e99ad648cdd.jpg
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dâhilinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreni yapıldı. Belediye Başkanı Beyazgül ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) Ülke Direktörü Mohannad Othman işbirliği protokolünü imzalayarak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 Şubat depremlerinden ve ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu hayata geçirilen ve imzalanan işbirliği Protokolü ile yerli ve göçmen olmak üzere 300 personelin kısa süreli olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında yapılan olan işbirliği protokolü Şanlıurfa ili ihtiyaç (Göçmen ve Yerli) sahiplerine yönelik istihdam sağlamak üzere hazırlandı. Protokol süresi 2 ay olarak belirlendi. Uygulama ve yürütme, koordinasyon ve genel denetimi Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ile tanzim edilecek.
türkiye
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074123273_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_fa23ccc370da658bb95de72037bd51f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa büyükşehir belediyesi, danimarka, mülteci, danimarka mülteci konseyi, zeynel abidin beyazgül
şanlıurfa büyükşehir belediyesi, danimarka, mülteci, danimarka mülteci konseyi, zeynel abidin beyazgül

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında protokol imzalandı

19:53 28.07.2023
© İHA / AHMET KOLSUZŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara kısa süreli istihdam imkânı sağlanacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara kısa süreli istihdam imkânı sağlanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA / AHMET KOLSUZ
Abone olTelegram
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Proje ile kentte yaşanan deprem ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara kısa süreli istihdam imkânı sağlanacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dâhilinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.
Belediye Başkanı Beyazgül ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) Ülke Direktörü Mohannad Othman işbirliği protokolünü imzalayarak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 Şubat depremlerinden ve ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu hayata geçirilen ve imzalanan işbirliği Protokolü ile yerli ve göçmen olmak üzere 300 personelin kısa süreli olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) arasında yapılan olan işbirliği protokolü Şanlıurfa ili ihtiyaç (Göçmen ve Yerli) sahiplerine yönelik istihdam sağlamak üzere hazırlandı.
Protokol süresi 2 ay olarak belirlendi. Uygulama ve yürütme, koordinasyon ve genel denetimi Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ile tanzim edilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала