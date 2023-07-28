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https://sputniknews.com.tr/20230728/samda-bomba-yuklu-motosiklet-patlamasinda-6-kisi-oldu-1074081413.html
Şam'da bomba yüklü motosiklet patlamasında 6 kişi öldü
Şam'da bomba yüklü motosiklet patlamasında 6 kişi öldü
Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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SANA’nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, akşam saatlerinde Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi.Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
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suriye, şam, patlama
suriye, şam, patlama

Şam'da bomba yüklü motosiklet patlamasında 6 kişi öldü

02:53 28.07.2023
© AFP 2023Şam'da patlama
Şam'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023
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Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
SANA’nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, akşam saatlerinde Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.
Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
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