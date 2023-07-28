https://sputniknews.com.tr/20230728/rusyada-bir-petrol-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-1074122312.html
Rusya'da bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
Rusya'da bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
Rusya'nın Samara kentinde bulunan Kuybışevskiy petrol rafinerisinde bir patlama meydana geldiği, zanlının Rusya sınırından geçmeye çalışırken yakalandığı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T21:57+0300
2023-07-28T21:57+0300
2023-07-28T21:57+0300
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rafineri
petrol rafinerisi
patlama
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Rusya'nın Samara kentinde bulunan Kuybışevskiy petrol rafinerisinde bir patlama meydana geldiği, zanlının Rusya sınırından geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.Duma Enformasyon Politikaları Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, ilk belirlemelere göre rafinerideki patlamanın bir bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.Hinşteyn, rafineride ciddi yıkım ve yaralanma olmadığını kaydetti.'Zanlı Rusya'dan çıkmaya çalışırken yakalandı'Bu arada Rus vekil, Kuybışevskiy petrol rafinerisindeki saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen bir kişinin Rusya sınırından geçmek isterken yakalandığını ifade etti.Hinşteyn, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) birimlerinin profesyonel ve operasyonel eylemleri sayesinde saldırının muhtemel organizatörü Orenburg Bölgesi'nde Rusya sınırını geçmeye çalışırken yakalandı" dedi.Hinşteyn, zanlının rafineri çalışanı olduğunu ve Rusya'ya Ukrayna'dan taşındığının belirlendiğini aktardı.
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rusya, petrol, rafineri, petrol rafinerisi, patlama
rusya, petrol, rafineri, petrol rafinerisi, patlama
Rusya'da bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
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Rusya'nın Samara kentinde bulunan Kuybışevskiy petrol rafinerisinde bir patlama meydana geldiği, zanlının Rusya sınırından geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.
Rusya'nın Samara kentinde bulunan Kuybışevskiy petrol rafinerisinde bir patlama meydana geldiği, zanlının Rusya sınırından geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.
Duma Enformasyon Politikaları Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, ilk belirlemelere göre rafinerideki patlamanın bir bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.
Hinşteyn, rafineride ciddi yıkım ve yaralanma olmadığını kaydetti.
'Zanlı Rusya'dan çıkmaya çalışırken yakalandı'
Bu arada Rus vekil, Kuybışevskiy petrol rafinerisindeki saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen bir kişinin Rusya sınırından geçmek isterken yakalandığını ifade etti.
Hinşteyn, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) birimlerinin profesyonel ve operasyonel eylemleri sayesinde saldırının muhtemel organizatörü Orenburg Bölgesi'nde Rusya sınırını geçmeye çalışırken yakalandı" dedi.
Hinşteyn, zanlının rafineri çalışanı olduğunu ve Rusya'ya Ukrayna'dan taşındığının belirlendiğini aktardı.