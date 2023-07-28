https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-ve-cin-savas-gemileri-pasifikte-ortak-devriye-gorevine-basladi-1074127408.html
Rusya ve Çin savaş gemileri Pasifik’te ortak devriye görevine başladı
Rusya ve Çin savaş gemileri Pasifik’te ortak devriye görevine başladı
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri ve Çin Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin Pasifik’te ortak devriye görevine... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T21:52+0300
2023-07-28T21:52+0300
2023-07-28T21:52+0300
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Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin Vladivostok’tan ekip halinde çıkarak daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye başladığı ifade edildi. Devriye görevine Rus büyük anti-denizaltı gemileri ‘Amiral Tributs’ ve ‘Amiral Panteleev’, korvetler ‘Gremyaşiy’ ve ‘Aldar Tsıdenjapov’, orta ölçekli deniz römorkörü ‘Peçenga’ ile Çin’in muhrip gemileri ‘Guiyang’ ve ‘Qiqihar’, devriye gemileri ‘Tongling’ ve ‘Rizhao’, entegre tedarik gemisi ‘Taihu’ katılıyorlar.Devriye görevi sırasında ayrıca aralarında ekibin savunması, hareket halinde su ve yakıt tedariki, denizaltı arama, helikopter kalkış ve inişleri gibi görevler yerine getirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230726/cinin-yeni-disisleri-bakani-vang-soguk-savas-zihniyetine-karsi-cikma-cagrisi-yapti-1073986429.html
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rusya, çin, pasifik, devriye
rusya, çin, pasifik, devriye
Rusya ve Çin savaş gemileri Pasifik’te ortak devriye görevine başladı
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Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri ve Çin Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin Pasifik’te ortak devriye görevine başladığı belirtildi.
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin Vladivostok’tan ekip halinde çıkarak daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye başladığı ifade edildi. Devriye görevine Rus büyük anti-denizaltı gemileri ‘Amiral Tributs’ ve ‘Amiral Panteleev’, korvetler ‘Gremyaşiy’ ve ‘Aldar Tsıdenjapov’, orta ölçekli deniz römorkörü ‘Peçenga’ ile Çin’in muhrip gemileri ‘Guiyang’ ve ‘Qiqihar’, devriye gemileri ‘Tongling’ ve ‘Rizhao’, entegre tedarik gemisi ‘Taihu’ katılıyorlar.
Devriye görevi sırasında ayrıca aralarında ekibin savunması, hareket halinde su ve yakıt tedariki, denizaltı arama, helikopter kalkış ve inişleri gibi görevler yerine getirilecek.