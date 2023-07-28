https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-ve-cin-savas-gemileri-pasifikte-ortak-devriye-gorevine-basladi-1074127408.html

Rusya ve Çin savaş gemileri Pasifik’te ortak devriye görevine başladı

Rusya ve Çin savaş gemileri Pasifik’te ortak devriye görevine başladı

Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri ve Çin Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin Pasifik’te ortak devriye görevine... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T21:52+0300

2023-07-28T21:52+0300

2023-07-28T21:52+0300

dünya

rusya

çin

pasifik

devriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104209/21/1042092136_0:705:2049:1857_1920x0_80_0_0_e62162004581e1b6a79db52f3bc4e8fb.jpg

Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin Vladivostok’tan ekip halinde çıkarak daha önce belirlenen güzergahtan ilerlemeye başladığı ifade edildi. Devriye görevine Rus büyük anti-denizaltı gemileri ‘Amiral Tributs’ ve ‘Amiral Panteleev’, korvetler ‘Gremyaşiy’ ve ‘Aldar Tsıdenjapov’, orta ölçekli deniz römorkörü ‘Peçenga’ ile Çin’in muhrip gemileri ‘Guiyang’ ve ‘Qiqihar’, devriye gemileri ‘Tongling’ ve ‘Rizhao’, entegre tedarik gemisi ‘Taihu’ katılıyorlar.Devriye görevi sırasında ayrıca aralarında ekibin savunması, hareket halinde su ve yakıt tedariki, denizaltı arama, helikopter kalkış ve inişleri gibi görevler yerine getirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230726/cinin-yeni-disisleri-bakani-vang-soguk-savas-zihniyetine-karsi-cikma-cagrisi-yapti-1073986429.html

rusya

çin

pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, pasifik, devriye