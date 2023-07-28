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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-zaporojye-bolgesinde-tum-saldirilari-puskurtuldu-1074119793.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki tüm saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:34+0300
2023-07-28T17:37+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Ukrayna ordusunun Zaporojye, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Uspenovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 74. Mekanize Tugayı, Rus ordu mevzilerine saldırdı. Rus askerler kahramanlık, inat ve cesaret sergileyerek sayıca üstün düşman güçlerinin tüm saldırılarını başarıyla püskürttü” diye kaydedildi.Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusunun kaybının yaklaşık 180 asker, üçü Alman yapımı Leopard ve Fransız yapımı AMX toplam beş tank olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Rus ordusu toplamda yaklaşık 690 Ukraynalı asker, beş tank, AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 radarını etkisiz hale getirirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-moskova-yakinlarinda-saldiriya-gecen-bir-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074093635.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü

17:34 28.07.2023 (güncellendi: 17:37 28.07.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki tüm saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti.
Ukrayna ordusunun Zaporojye, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Uspenovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 74. Mekanize Tugayı, Rus ordu mevzilerine saldırdı. Rus askerler kahramanlık, inat ve cesaret sergileyerek sayıca üstün düşman güçlerinin tüm saldırılarını başarıyla püskürttü” diye kaydedildi.
Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusunun kaybının yaklaşık 180 asker, üçü Alman yapımı Leopard ve Fransız yapımı AMX toplam beş tank olarak gerçekleşti.
Son 24 saatte Rus ordusu toplamda yaklaşık 690 Ukraynalı asker, beş tank, AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 radarını etkisiz hale getirirdi.
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova yakınlarında saldırıya geçen bir Ukrayna drone’u düşürüldü
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