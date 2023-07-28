https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-zaporojye-bolgesinde-tum-saldirilari-puskurtuldu-1074119793.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki tüm saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T17:34+0300

2023-07-28T17:34+0300

2023-07-28T17:37+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

zaporojskaya nükleer enerji santrali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Ukrayna ordusunun Zaporojye, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Uspenovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 74. Mekanize Tugayı, Rus ordu mevzilerine saldırdı. Rus askerler kahramanlık, inat ve cesaret sergileyerek sayıca üstün düşman güçlerinin tüm saldırılarını başarıyla püskürttü” diye kaydedildi.Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusunun kaybının yaklaşık 180 asker, üçü Alman yapımı Leopard ve Fransız yapımı AMX toplam beş tank olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Rus ordusu toplamda yaklaşık 690 Ukraynalı asker, beş tank, AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 radarını etkisiz hale getirirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-moskova-yakinlarinda-saldiriya-gecen-bir-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074093635.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali