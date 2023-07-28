https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-zaporojye-bolgesinde-tum-saldirilari-puskurtuldu-1074119793.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki tüm saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:34+0300
2023-07-28T17:34+0300
2023-07-28T17:37+0300
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Ukrayna ordusunun Zaporojye, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Uspenovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 74. Mekanize Tugayı, Rus ordu mevzilerine saldırdı. Rus askerler kahramanlık, inat ve cesaret sergileyerek sayıca üstün düşman güçlerinin tüm saldırılarını başarıyla püskürttü” diye kaydedildi.Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusunun kaybının yaklaşık 180 asker, üçü Alman yapımı Leopard ve Fransız yapımı AMX toplam beş tank olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Rus ordusu toplamda yaklaşık 690 Ukraynalı asker, beş tank, AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 radarını etkisiz hale getirirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-moskova-yakinlarinda-saldiriya-gecen-bir-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074093635.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde tüm saldırıları püskürtüldü
17:34 28.07.2023 (güncellendi: 17:37 28.07.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki tüm saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti.
Ukrayna ordusunun Zaporojye, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Uspenovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 74. Mekanize Tugayı, Rus ordu mevzilerine saldırdı. Rus askerler kahramanlık, inat ve cesaret sergileyerek sayıca üstün düşman güçlerinin tüm saldırılarını başarıyla püskürttü” diye kaydedildi.
Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusunun kaybının yaklaşık 180 asker, üçü Alman yapımı Leopard ve Fransız yapımı AMX toplam beş tank olarak gerçekleşti.
Son 24 saatte Rus ordusu toplamda yaklaşık 690 Ukraynalı asker, beş tank, AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 radarını etkisiz hale getirirdi.