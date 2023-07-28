https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-savunma-bakanligi-moskova-yakinlarinda-saldiriya-gecen-bir-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074093635.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova yakınlarında saldırıya geçen bir Ukrayna drone’u düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova yakınlarında saldırıya geçen bir Ukrayna drone’u düşürüldü
Rusya’nın başkenti Moskova’nın çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda saldırı girişiminde bulunan bir Ukrayna drone’unun gece saatlerinde... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:13+0300
2023-07-28T11:13+0300
2023-07-28T11:15+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Kiev rejiminin bir drone ile Moskova Oblastı topraklarındaki tesislere saldırı düzenleme girişiminin önü kesilmiştir” açıklamasını yaptı.Bakanlık yetkilileri, ‘terör saldırısının hava savunma sistemleri ile engellendiğini, bu sırada kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığı, binalarda tahribat da oluşmadığını’ kaydetti.Moskova Oblastı’nda gece saatlerinde bir drone saldırısının engellendiğini daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de duyurmuştu. Ancak ne Sobyanin ne de Savunma Bakanlığı yetkilileri drone’un düşürüldüğü yer konusunda net bilgi verdi.Bununla beraber bu, Moskova ve yakınlarında engellenen ilk drone saldırısı değil. Söz konusu saldırılardan sonuncusu başkentte 24 Temmuz’da engellenmişti. İki drone ile gerçekleştirilen saldırı sırasında meskun olmayan iki bina hasar görmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tuttu.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova yakınlarında saldırıya geçen bir Ukrayna drone’u düşürüldü
11:13 28.07.2023 (güncellendi: 11:15 28.07.2023) Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’nın çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda saldırı girişiminde bulunan bir Ukrayna drone’unun gece saatlerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi. Drone’un düşmesi sonucu ölen, yaralanan olmadığı, tahribat da oluşmadığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Kiev rejiminin bir drone ile Moskova Oblastı topraklarındaki tesislere saldırı düzenleme girişiminin önü kesilmiştir” açıklamasını yaptı.
Bakanlık yetkilileri, ‘terör saldırısının hava savunma sistemleri ile engellendiğini, bu sırada kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığı, binalarda tahribat da oluşmadığını’ kaydetti.
Moskova Oblastı’nda gece saatlerinde bir drone saldırısının engellendiğini daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de duyurmuştu. Ancak ne Sobyanin ne de Savunma Bakanlığı yetkilileri drone’un düşürüldüğü yer konusunda net bilgi verdi.
Bununla beraber bu, Moskova ve yakınlarında engellenen ilk drone saldırısı değil. Söz konusu saldırılardan sonuncusu başkentte 24 Temmuz’da engellenmişti. İki drone ile gerçekleştirilen saldırı sırasında meskun olmayan iki bina hasar görmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tuttu.