https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-federasyon-konseyi-zorunlu-askerlikte-ust-yas-sinirinin-30a-cikarilmasini-onayladi-1074116639.html
Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte üst yaş sınırının 30'a çıkarılmasını onayladı
Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte üst yaş sınırının 30'a çıkarılmasını onayladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını kabul... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:27+0300
2023-07-28T16:27+0300
2023-07-28T16:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federasyon konseyi
askerlik
zorunlu askerlik
yaş sınırı
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Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırıldı.Salı günü parlamentonun alt kanadı Duma'da kabul edilen, zorunlu askerlikte alt yaş sınırının 18'de bırakılmasını, üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden 159 oyla geçti.Yasa, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, 18 yaşından başlayan askerlik yaşı en son 30 olacak.Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.
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rusya, rusya federasyon konseyi, askerlik, zorunlu askerlik, yaş sınırı
rusya, rusya federasyon konseyi, askerlik, zorunlu askerlik, yaş sınırı
Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte üst yaş sınırının 30'a çıkarılmasını onayladı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırıldı.
Salı günü parlamentonun alt kanadı Duma'da kabul edilen, zorunlu askerlikte alt yaş sınırının 18'de bırakılmasını, üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden 159 oyla geçti.
Yasa, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, 18 yaşından başlayan askerlik yaşı en son 30 olacak.
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.