https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-federasyon-konseyi-zorunlu-askerlikte-ust-yas-sinirinin-30a-cikarilmasini-onayladi-1074116639.html

Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte üst yaş sınırının 30'a çıkarılmasını onayladı

Rusya Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte üst yaş sınırının 30'a çıkarılmasını onayladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını kabul... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T16:27+0300

2023-07-28T16:27+0300

2023-07-28T16:27+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federasyon konseyi

askerlik

zorunlu askerlik

yaş sınırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata devam eden Rusya'da zorunlu askerlikte üst yaş sınırı artırıldı.Salı günü parlamentonun alt kanadı Duma'da kabul edilen, zorunlu askerlikte alt yaş sınırının 18'de bırakılmasını, üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden 159 oyla geçti.Yasa, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, 18 yaşından başlayan askerlik yaşı en son 30 olacak.Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024'e kadar 28 yaşına girenlerin yeni yasa kapsamına alınmayacağını belirtmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federasyon konseyi, askerlik, zorunlu askerlik, yaş sınırı