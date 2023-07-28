https://sputniknews.com.tr/20230728/rus-be-200cs-amfibik-ucaklari-turkiyede-erisimi-zor-noktalardaki-yanginlari-sondurdu-1074102355.html
Rus Be-200ÇS amfibik uçakları, Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü
Rus Be-200ÇS amfibik uçakları, Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:32+0300
2023-07-28T12:32+0300
2023-07-28T12:32+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan söndürmenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.Bakanlık pilotlarının zor koşullarda çalıştığını, suyu küçük göletten aldığını aktaran bakanlık, orman yangınlarının görüş açısını kısıtlaması nedeniyle suyun tam isabetle atılması için pilotların dağların arasında aşırı alçak irtifada uçmaları gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/rus-ucaklari-turkiyedeki-yanginlarin-sondurulmesine-yardim-ediyor-1073885366.html
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rusya, türkiye, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, destek
rusya, türkiye, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, destek
Rus Be-200ÇS amfibik uçakları, Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200ÇS amfibik uçaklarının Türkiye'de erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdüğünü belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın hava grubu, Türkiye'de orman yangınlarının merkezlerine yaklaşık 1.2 bin ton su attı. Be-200ÇS amfibik uçakları, sadece havadan söndürmenin mümkün olduğu erişimi zor noktalardaki yangınları söndürdü" ifadelerini kullandı.
Bakanlık pilotlarının zor koşullarda çalıştığını, suyu küçük göletten aldığını aktaran bakanlık, orman yangınlarının görüş açısını kısıtlaması nedeniyle suyun tam isabetle atılması için pilotların dağların arasında aşırı alçak irtifada uçmaları gerektiğinin altını çizdi.