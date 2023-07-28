https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-zimbabveli-mevkidasina-helikopter-hediye-etti-1074120257.html
‘Putin, Zimbabveli mevkidaşına helikopter hediye etti’
‘Putin, Zimbabveli mevkidaşına helikopter hediye etti’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa’ya başkanlık helikopteri hediye ettiği, aracın en kısa zamanda ülkeye ulaştırılacağı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T18:20+0300
2023-07-28T18:20+0300
2023-07-28T18:20+0300
zimbabve
dünya
rusya
vladimir putin
emmerson mnangagwa
helikopter
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Zimbabve Bilgi, Reklam ve Radyo Yayını Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ekselansları Başkan Putin, Ekselansları Başkan Emmerson Dambuzo Mnangagwa'ya bir başkanlık helikopteri hediye etti. Helikopter en kısa zamanda Zimbabwe’ye ulaştırılacak” ifadesine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasıyla konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, hediyenin geçen yıl yapıldığını kaydetti.Bakanlık bir de helikopterin resmini paylaştı. Fotoğrafta, Rusya’nın Kazan şehrinde üretilen Mi-8 helikopteri yer alıyor. 2009’da, lüks salonlu benzer Mi-8 helikopteri Rusya lideri Putin’e tanıtılmıştı.Mnangagwa, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus mevkidaşı Putin’le görüşmüştü. Zimbabve lideri, forumda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkileri güçlendirmeye, derinleştirmeye ve genişletmeye devam ettiğini dile getirmişti. Mnangagwa, Rusya ve Zimbabwe için “birbiriyle işbirliği yapan iki yaptırım kurbanı” nitelendirmesinde bulunmuştu.
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zimbabve, rusya, vladimir putin, emmerson mnangagwa, helikopter
zimbabve, rusya, vladimir putin, emmerson mnangagwa, helikopter
‘Putin, Zimbabveli mevkidaşına helikopter hediye etti’
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa’ya başkanlık helikopteri hediye ettiği, aracın en kısa zamanda ülkeye ulaştırılacağı belirtildi.
Zimbabve Bilgi, Reklam ve Radyo Yayını Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ekselansları Başkan Putin, Ekselansları Başkan Emmerson Dambuzo Mnangagwa'ya bir başkanlık helikopteri hediye etti. Helikopter en kısa zamanda Zimbabwe’ye ulaştırılacak” ifadesine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasıyla konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, hediyenin geçen yıl yapıldığını kaydetti.
Bakanlık bir de helikopterin resmini paylaştı. Fotoğrafta, Rusya’nın Kazan şehrinde üretilen Mi-8 helikopteri yer alıyor. 2009’da, lüks salonlu benzer Mi-8 helikopteri Rusya lideri Putin’e tanıtılmıştı.
Mnangagwa, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus mevkidaşı Putin’le görüşmüştü. Zimbabve lideri, forumda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkileri güçlendirmeye, derinleştirmeye ve genişletmeye devam ettiğini dile getirmişti. Mnangagwa, Rusya ve Zimbabwe için “birbiriyle işbirliği yapan iki yaptırım kurbanı” nitelendirmesinde bulunmuştu.