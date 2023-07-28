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Nijerya, Rus Checkmate savaş uçağını almayı düşünüyor
Nijerya, Rus Checkmate savaş uçağını almayı düşünüyor
Nijerya’nın, yeni nesil Checkmate jetleri dahi Rusya’da üretilen savaş uçaklarının alımına ilgi duyduğu belirtildi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:45+0300
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dünya
nijerya
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Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, “Yabancı müşteri, Rus araçların taktik ve teknik özelliklerini takdir etti. Odak noktalarında Checkmate de var” açıklamasında bulundu.Henüz kontratı konuşmak için erken olduğunu kaydeden Şugayev, partnerlerin Rus uçakları aktif olarak inceleme altına aldığını söyledi.Rusya’nın ilk 5. nesil tek motorlu uçağı olan Checkmate, 3 bin kilometre menzile sahip, iki ses hızına çıkabiliyor ve 7 bin 400 kilo savaş yükü taşıyabiliyor. Aynı anda 6 adet hava, deniz ve kara hedefine saldırabiliyor.
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nijerya, checkmate, dmitriy şugayev
nijerya, checkmate, dmitriy şugayev

Nijerya, Rus Checkmate savaş uçağını almayı düşünüyor

16:45 28.07.2023
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinCheckmate - savaş uçağı
Checkmate - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Nijerya’nın, yeni nesil Checkmate jetleri dahi Rusya’da üretilen savaş uçaklarının alımına ilgi duyduğu belirtildi.
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, “Yabancı müşteri, Rus araçların taktik ve teknik özelliklerini takdir etti. Odak noktalarında Checkmate de var” açıklamasında bulundu.
Henüz kontratı konuşmak için erken olduğunu kaydeden Şugayev, partnerlerin Rus uçakları aktif olarak inceleme altına aldığını söyledi.
Rusya’nın ilk 5. nesil tek motorlu uçağı olan Checkmate, 3 bin kilometre menzile sahip, iki ses hızına çıkabiliyor ve 7 bin 400 kilo savaş yükü taşıyabiliyor. Aynı anda 6 adet hava, deniz ve kara hedefine saldırabiliyor.
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